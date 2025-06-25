Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δηλώνει ότι είναι «απολύτως εντάξει» που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μοιράστηκε δημοσίως ένα γραπτό μήνυμα, καθώς πετούσε στην Ολλανδία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών την Τετάρτη, επιμένοντας ότι όλα όσα έγραψε στο κείμενό του ήταν αληθινά, σημειώνει το CNN.

«Όσα είπα στο γραπτό μήνυμα προς αυτόν, είναι απολύτως εντάξει που το δημοσίευσε», ανέφερε ο Ρούτε καθώς ξεκινούσε η σύνοδος κορυφής στη Χάγη. «Νομίζω ότι είναι μια δήλωση γεγονότων».

Ενας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η δημοσιοποίηση τον ενόχλησε.

«Απολύτως όχι», απάντησε ο Ρούτε.

Το μήνυμα, το οποίο ο Τραμπ ανήρτησε στην ιστοσελίδα Truth Social καθώς πετούσε για την Ευρώπη τη Δευτέρα, επαινούσε τον ηγέτη των ΗΠΑ που πίεζε τα μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα.

«Θα πετύχετε κάτι που ΚΑΝΕΝΑΣ Αμερικανός πρόεδρος εδώ και δεκαετίες δεν μπόρεσε να πετύχει. Η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά, όπως πρέπει, και θα είναι η δική σας νίκη», έγραψε ο Ρούτε.

Στην ίδια πτήση, ο Τραμπ απέφυγε να εκφράσει την πλήρη υποστήριξή του στη διάταξη του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα. Αλλά ο Ρούτε δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί.

«Για μένα υπάρχει απόλυτη σαφήνεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, απόλυτα προσηλωμένες στο άρθρο 5, και ναι, υπάρχει επίσης η προσδοκία - που θα εκπληρωθεί σήμερα - ότι οι Καναδοί και οι Ευρωπαίοι θα επιταχύνουν τις δαπάνες τους», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Πηγή: skai.gr

