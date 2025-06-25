Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην αύξηση των αμυντικών δαπανών υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης απειλής από τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Δεδομένης της μακροπρόθεσμης απειλής μας από τη Ρωσία, αλλά και της μαζικής αύξησης του στρατού στην Κίνα και του γεγονότος ότι η Βόρεια Κορέα, η Κίνα και το Ιράν υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία, είναι πραγματικά σημαντικό να ξοδεύουμε περισσότερα. Έτσι, αυτό θα είναι το νούμερο ένα στην ημερήσια διάταξη σήμερα», σημείωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

Το ουκρανικό θα είναι ένα σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς το ΝΑΤΟ επιθυμεί τη λήξη του πολέμου και μια μόνιμη και διαρκή ειρήνη.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «δεν ανησυχώ ότι η στάση της Ισπανίας για τις αμυντικές δαπάνες θα χαλάσει τη Σύνοδο Κορυφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.