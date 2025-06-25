Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για αναστολή συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο Nournews.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας πρέπει τώρα να δώσει και την τελική έγκριση για την αναστολή της συνεργασίας με το πυρηνικό παρατηρητήριο του ΟΗΕ, η οποία έρχεται μετά την πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστή και με το διεθνές αρκτικόλεξο IAEA, είναι ένας αυτόνομος διεθνής διακρατικός οργανισμός που συνδέεται με τον ΟΗΕ, του οποίου και αποτελεί εξειδικευμένη οργάνωση.

Η ΙΑΕΑ ιδρύθηκε το 1957, έχει έδρα τη Βιέννη και το 2019 αριθμούσε 167 χώρες-μέλη. Το 1994 αποχώρησε από αυτή η Βόρεια Κορέα, ενώ το 2003 η Καμπότζη.

Σκοποί της ΙΑΕΑ όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της είναι, αφενός η επιτάχυνση και η διεύρυνση της συμβολής της ατομικής ενέργειας στην παγκόσμια ειρήνη, υγεία και την ευημερία (modus vivendi), των λαών της Γης, και αφετέρου η διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς.

Πηγή: skai.gr

