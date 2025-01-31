Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του τη Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί συνομίλησαν για τις εξελίξεις στη Συρία και ευρύτερα στην περιοχή. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης της πολιτικής ενότητας της Συρίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο τη Συρία βρέθηκαν στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε στην Άγκυρα, την Τετάρτη, και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου στη Συρία, Αλεξάντερ Λαβρέντιεφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον διπλωματικό σύμβουλο του προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

