Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε την Τετάρτη το βράδυ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξη των ΗΠΑ στην Τουρκία, μετά το περιστατικό με τον ιρανικό πύραυλο στην τουρκική επικράτεια.

Να σημειώσουμε ότι ο ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Μεσόγειο, από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με δήλωση του ΝΑΤΟ, ο ιρανικός πύραυλος είχε στοχεύσει στην τουρκική επικράτεια.

Η Άγκυρα από την πλευρά της κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη και διαμαρτυρήθηκε.

Πηγή: skai.gr

