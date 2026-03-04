Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε την Τετάρτη το βράδυ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξη των ΗΠΑ στην Τουρκία, μετά το περιστατικό με τον ιρανικό πύραυλο στην τουρκική επικράτεια.
Να σημειώσουμε ότι ο ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Μεσόγειο, από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.
Σύμφωνα με δήλωση του ΝΑΤΟ, ο ιρανικός πύραυλος είχε στοχεύσει στην τουρκική επικράτεια.
Η Άγκυρα από την πλευρά της κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη και διαμαρτυρήθηκε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.