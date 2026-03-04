Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ «κήρυξε» τον πόλεμο στο Ισραήλ: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε μια ομιλία που φάνηκε να σηματοδοτεί επίσημα την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης, δήλωσε ότι «θα πολεμήσουμε μέχρι θανάτου και δεν θα παραδοθούμε».

Όπως ανέφερε η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση έχει επανειλημμένα τονίσει πως «η υπομονή έχει όρια».

Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ τήρησε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στα τέλη του 2024, κατηγορώντας ωστόσο το Ισραήλ ότι «δεν τήρησε κανέναν από τους όρους της».

Παράλληλα ανέφερε ότι η οργάνωση δεν είχε απαντήσει σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις «ώστε να μην κατηγορηθεί ότι παρεμποδίζει τη διπλωματία».

Τόνισε επίσης ότι «το κράτος πρέπει να είναι αποτελεσματικό», αναφερόμενος στην κυβέρνηση του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας τις ισραηλινές παραβιάσεις της λιβανέζικης κυριαρχίας «σοβαρές».

Ο Κάσεμ τόνισε επίσης ότι ο αγώνας της Χεζμπολάχ «δεν συνδέεται με καμία άλλη μάχη», υπονοώντας ότι οι διαφορές της οργάνωσης με το Ισραήλ δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τις στρατιωτικές του ενέργειες στο Ιράν ή με τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και θα μπορούσαν να συνεχιστούν ακόμη και μετά το τέλος αυτής της σύγκρουσης.



Πηγή: skai.gr

