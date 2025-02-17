Ένας από τους εργάτες και τις εργάτριες που τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε βιοτεχνία κοστουμιών του καρναβαλιού του Ρίο ντε Ζανέιρο, υπέκυψε, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί και εισαχθεί.

«Από τους οκτώ ασθενείς που εισήχθησαν μετά την πυρκαγιά ένας άνδρας απεβίωσε», ενημέρωσε το νοσοκομείο Ζετούλιου Βάργκας του Ρίο. Δυο άνδρες και πέντε γυναίκες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μια ασθενής παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, πρόσθεσε σε ανακοινωθέν του.

Ένατο θύμα έχει εισαχθεί και νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο του Ρίο, σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Maximus δούλευαν με φρενήρεις ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, για να προλάβουν να έχουν έτοιμα έγκαιρα τα κοστούμια που θα χρησιμοποιήσουν σχολές σάμπας όταν θα παρελάσουν στο καρναβάλι, το οποίο ξεκινά την 28η Φεβρουαρίου.

Οι πυροσβέστες διέσωσαν 21 ανθρώπους που εργάζονταν στη βιοτεχνία αυτή, με έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης.

Οι εργάτες δούλευαν σε «επισφαλείς» συνθήκες, στηλίτευσε ο αρχιπύραρχος Λουσιάνου Πασέκου Σαχμέντου, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος, τονίζοντας πως είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές στην επιχείρηση και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργάτες και εργάτριες κοιμούνταν στη βιοτεχνία για να «αποφεύγουν να χάνουν χρόνο και χρήμα» στις συγκοινωνίες.

Η επιθεώρηση εργασίας στο Ρίο ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα.

Οι φλόγες κατέστρεψαν κοστούμια τριών σχολών που πρόκειται να παρελάσουν στο Sambódromo, αλλά δεν ανήκουν στην κυριότερη κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

