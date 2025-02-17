Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στρατιωτικού αεροσκάφους εν μέσω καταδίωξης μελών συμμορίας στην πολιτεία Κατσίνα, στη βόρεια Νιγηρία, ενημέρωσαν χθες Κυριακή κάτοικοι της περιοχής το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία εκτίμησε από την πλευρά της ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Ο νιγηριανός στρατός μάχεται εναντίον συμμοριών, τις οποίες γενικά οι αρχές αποκαλούν bandits και οι οποίες σπέρνουν τρόμο εδώ και χρόνια σε κοινότητες της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας, λεηλατώντας χωριά, σκοτώνοντας ή απαγάγοντας κατοίκους για λύτρα, πυρπολώντας σπίτια.

Σύμφωνα με τρεις κατοίκους που μίλησαν στο AFP, στρατιωτικό αεροσκάφος έριξε προχθές Σάββατο βόμβα στοχοποιώντας καλύβες στην περιφέρεια του χωριού Ζάκα, στην περιφέρεια Σαφάνα, αφού κακοποιοί επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της κοινότητας σκοτώνοντας δυο αστυνομικούς και φύλακα.

«Το αεροσκάφος αναπτύχθηκε αφού είχαν φύγει οι κακοποιοί και πέταξε πάνω από το χωριό προτού πλήξει καλύβες οικογένειας έξω από το χωριό», είπε ο Μουντάρι Σάντα, που διαμένει στο χωριό Ζάκα.

Έξι μέλη της οικογένειας σκοτώθηκαν και τα πτώματα χρειάστηκε να μαζευτούν σε σακούλες για να κηδευτούν», πρόσθεσε ο κ. Σάντα, που παραβρέθηκε στις κηδείες.

Την αφήγησή του επιβεβαίωσαν άλλοι δυο κάτοικοι, δίνοντας τον ίδιο απολογισμό.

Ο στρατός δεν απάντησε όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο για το περιστατικό.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία κάλεσε χθες να διενεργηθεί «αμερόληπτη, διαφανής και άμεση έρευνα για τον στρατιωτικό αεροπορικό βομβαρδισμό ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους».

«Τα αεροπορικά πλήγματα με μεγάλο αριθμό παράνομων εκτελέσεων προστίθενται σε μακρά σειρά κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον νιγηριανό στρατό», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Η νιγηριανή πολεμική αεροπορία έχει κατηγορηθεί για σειρά βομβαρδισμών εναντίον αμάχων κατά λάθος στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον τζιχαντιστών και κακοποιών στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία Ζαμφαρά, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο πολιτοφύλακες που νόμιζε πως ήταν μέλη συμμορίας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε δυο χωριά ενώ στόχευε θέση τζιχαντιστών στη Λακουράουα, στη γειτονική επαρχία Σόκοτο.

Τον Δεκέμβριο του 2023, τουλάχιστον 85 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος της νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας θεώρησε πως συγκέντρωση μουσουλμάνων πιστών ήταν σύναξη συμμορίας.

Τον Ιανουάριο του 2017, τουλάχιστον 112 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος βομβάρδισε καταυλισμό όπου είχαν βρει καταφύγιο κάπου 40.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι εξαιτίας της βίας των τζιχαντιστών κοντά στην πόλη Ραν, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με το Καμερούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

