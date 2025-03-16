Κυπριακό: Στη Γενεύη ατύπως με χαμηλές προσδοκίες

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι συνομιλίες στο πλαίσιο άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό. Όλοι κρατούν μικρό καλάθι, με τον ΟΗΕ να ελπίζει περισσότερο στη δημιουργία νέας δυναμικής διαλόγου.

Με προμετωπίδα την προσήλωση στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και το περιβόητο πλαίσιο Γκουτέρες, μεταβαίνει στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη της Γενεύης για το Κυπριακό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως ο ίδιος δήλωσε σε χθεσινό «μίνι» διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό.



Από την άλλη πλευρά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, μεταβαίνει στην Γενεύη διαμηνύοντας ότι θα επαναλάβει ενώπιον των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας της Τουρκίας και της Βρετανίας την πάγια θέση του ότι «η πιο σωστή λύση για το Κυπριακό είναι αυτή των δύο κρατών».



Υπό αυτά τα δεδομένα η άτυπη διάσκεψη της Γενεύης που θα λάβει χώρα κατά το διήμερο 17 και 18 Μαρτίου φαντάζει ως μια διάσκεψη εξαιρετικά χαμηλών προσδοκιών για την όποια εξέλιξη στο Κυπριακό.

Δημιουργία θετικής δυναμικής

Τα Ηνωμένα Έθνη κρατούν επίσης μικρό καλάθι, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της άτυπης διάσκεψης είναι η δημιουργία μιας «δυναμικής», ικανής να επαναφέρει τα εμπλεκόμενα μέρη στις ράγες του Κυπριακού.



Όπως σημείωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες στην πρόσκλησή του προς τους ηγέτες, στόχος της διάσκεψης είναι η χάραξη μιας «πορείας προς τα εμπρός», που «θα σηματοδοτήσει την απαρχή μιας πιο θετικής δυναμικής για το μέλλον».



Δεδομένης της απόστασης των πλευρών, εξαιτίας της υπαναχώρησης της τουρκικής πλευράς σε μια λογική εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, εκτιμάται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα ζητήσει από τις πλευρές στην Κύπρο νέες συναντήσεις για συζήτηση Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θα αφορούν διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων.

Χαμηλές προσδοκίες αλλά…

Παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες για αποτελέσματα είναι χαμηλές, τα Ηνωμένα Έθνη επενδύουν στο ενδιαφέρον της Άγκυρας για συμμετοχή στην υπό διαμόρφωση αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.



Στην εν λόγω εξέλιξη επενδύει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσφατα αποκάλυψε μάλιστα μια συνομιλία του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος μετέφερε στην Άγκυρα το μήνυμα πως αν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό οργανισμό Άμυνας, η Κύπρος είναι έτοιμη, εφόσον υπάρξει λύση στο Κυπριακό.

