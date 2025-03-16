Μια 46χρονη γυναίκα έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά την επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα από τον σύζυγό της, ο οποίος την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και της άναψε φωτιά, ενώ επέβαινε στο τραμ στην πόλη Γέρα της Θουριγγίας.
Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, ο οποίος είναι ο γεωργιανής καταγωγής Τενγκίζι Κακιασβίλι και διαφεύγει τη σύλληψη. «Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο άνθρωπος που αναζητούμε να είναι επικίνδυνος. Παρακαλούμε, μη θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κάτια Ρίντερ.
Το περιστατικό συνέβη στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) στο τραμ το οποίο κατευθυνόταν προς το κέντρο της πόλης. Το ζευγάρι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επιβιβάστηκε μαζί στο βαγόνι και ξαφνικά ο άνδρας, άδειασε το περιεχόμενο του πλαστικού μπουκαλιού που κρατούσε επάνω στη γυναίκα, στην οποία κατόπιν έβαλε φωτιά. Οι επιβάτες ενεργοποίησαν άμεσα τη στάση έκτακτης ανάγκης και οι πόρτες άνοιξαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να καταφέρει να διαφύγει πριν επέμβει η αστυνομία. Ο οδηγός του τραμ χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα και έσβησε τη φλεγόμενη γυναίκα, η οποία ωστόσο έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.