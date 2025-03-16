Μια 46χρονη γυναίκα έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά την επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα από τον σύζυγό της, ο οποίος την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και της άναψε φωτιά, ενώ επέβαινε στο τραμ στην πόλη Γέρα της Θουριγγίας.

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, ο οποίος είναι ο γεωργιανής καταγωγής Τενγκίζι Κακιασβίλι και διαφεύγει τη σύλληψη. «Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο άνθρωπος που αναζητούμε να είναι επικίνδυνος. Παρακαλούμε, μη θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κάτια Ρίντερ.

Το περιστατικό συνέβη στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) στο τραμ το οποίο κατευθυνόταν προς το κέντρο της πόλης. Το ζευγάρι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επιβιβάστηκε μαζί στο βαγόνι και ξαφνικά ο άνδρας, άδειασε το περιεχόμενο του πλαστικού μπουκαλιού που κρατούσε επάνω στη γυναίκα, στην οποία κατόπιν έβαλε φωτιά. Οι επιβάτες ενεργοποίησαν άμεσα τη στάση έκτακτης ανάγκης και οι πόρτες άνοιξαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να καταφέρει να διαφύγει πριν επέμβει η αστυνομία. Ο οδηγός του τραμ χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα και έσβησε τη φλεγόμενη γυναίκα, η οποία ωστόσο έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.