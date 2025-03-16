Μια πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας προκάλεσε τον θάνατο 59 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 155, σύμφωνα με τις αρχές. To Associated Press αναφέρθηκε σε άρθρο του σε ορισμένες άλλες πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα και μουσικούς χώρους που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικό αριθμό νεκρών. Ειδικότερα:

- Απρίλιος 2024: Πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Masquerade στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας παγίδευσε εργάτες και υπαλλήλους, ενώ ο χώρος ήταν κλειστός για ανακαίνιση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 άνθρωποι. Βρισκόταν στο ισόγειο και στο υπόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου κατοικιών.

- Οκτώβριος 2023: Πυρκαγιά που ξεκίνησε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας και επεκτάθηκε σε δύο άλλα κέντρα άφησε πίσω της 13 νεκρούς.

- Ιανουάριος 2022: Ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σορόνγκ, στην επαρχία Δυτική Παπούα της Ινδονησίας, καίγεται μετά από επίθεση δύο ομάδων μεταξύ τους μέσα στο κτίριο. Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν.

- Ιανουάριος 2022: Από πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Liv’s Yaouba στη Γιαουντέ, την πρωτεύουσα του Καμερούν, προκλήθηκαν εκρήξεις από τις οποίες σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Η κυβέρνηση υπέθεσε ότι πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά στην οροφή και στη συνέχεια η φωτιά εξαπλώθηκε σε χώρους όπου αποθηκεύονταν μαγειρικό αέριο.

- Δεκέμβριος 2016: Τριάντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, η οποία είχε μετατραπεί σε κατοικία και χώρο εκδηλώσεων για καλλιτέχνες που ονομάστηκε «Ghost Ship». Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και χορού, κινήθηκε τόσο γρήγορα ώστε τα θύματα παγιδεύτηκαν στον παράνομα κατασκευασμένο δεύτερο όροφο.

- Οκτώβριος 2015: Πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια επίδειξης πυροτεχνημάτων ενός ροκ συγκροτήματος στο νυχτερινό κέντρο Colectiv στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, σκότωσε 64 άτομα και άφησε περίπου 190 τραυματίες.

- Ιανουάριος 2013: Πυρκαγιά σκότωσε περισσότερους από 200 ανθρώπους στο νυχτερινό κέντρο Kiss στην πόλη Σάντα Μαρία στη νότια Βραζιλία. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο ηχομονωτικός αφρός στην οροφή έπιασε φωτιά και απελευθέρωσε δηλητηριώδη αέρια που σκότωσαν γρήγορα όσους συμμετείχαν σε πανεπιστημιακό πάρτι.

- Δεκέμβριος 2009: Περίπου 152 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Lame Horse στο Περμ της Ρωσίας. Ξεκίνησε όταν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων σε εσωτερικό χώρο προκάλεσε την ανάφλεξη μιας πλαστικής οροφής διακοσμημένης με κλαδιά.

- Ιανουάριος 2009: Ένα εσωτερικό πυροτέχνημα μετά από μια αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά προκάλεσε πυρκαγιά στο κλαμπ Santika στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 67 άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι. Τα θύματα πέθαναν από εγκαύματα, εισπνοή καπνού και από ποδοπάτημα.

- Σεπτέμβριος 2008: Πυρκαγιά σκότωσε 44 άτομα στο γεμάτο κόσμο νυχτερινό κέντρο King of Dancers στο Shenzhen της Κίνας, μετά από ένα σόου πυροτεχνημάτων που έβαλε φωτιά στο ταβάνι.

- Δεκέμβριος 2004: Στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, πυρκαγιά σκότωσε 194 άτομα στο κατάμεστο κλαμπ Cromagnon Republic, όταν μια φωτοβολίδα προκάλεσε ανάφλεξη σε αφρό στην οροφή. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Ομάρ Τσαμπάν καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για την πρόκληση της φονικής πυρκαγιάς και για δωροδοκία. Άλλοι έλαβαν ελαφρύτερες ποινές.

- Φεβρουάριος 2003: Πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Station στο West Warwick του Rhode Island, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκότωσε 100 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 200 άλλους. Πυροτεχνήματα που χρησιμοποιούσε το συγκρότημα έβαλαν φωτιά σε εύφλεκτο αφρό μέσα στο κλαμπ.

- Δεκέμβριος 2000: Σε πυρκαγιά που αποδόθηκε σε ατύχημα συγκόλλησης σκοτώθηκαν 309 άτομα σε ντίσκο στην πόλη Λουογιάνγκ της κεντρικής Κίνας.

- Οκτώβριος 1998: Εμπρηστική επίθεση σε κατάμεστη νεανική ντίσκο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στοίχισε τη ζωή σε 63 άτομα και άφησε περίπου 200 τραυματίες. Τέσσερα άτομα καταδικάστηκαν αργότερα για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

- Μάρτιος 1996: Σε πυρκαγιά στην παμπ Ozone Disco στην πόλη Κεζόν των Φιλιππίνων, σκοτώθηκαν 162 άτομα. Μεγάλο μέρος των θυμάτων ήταν φοιτητές που διασκέδαζαν για να γιορτάσουν το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

- Μάρτιος 1990: Σε εμπρηστική επίθεση στο νυχτερινό κέντρο Happy Land στο δήμο Μπρονξ της Νέας Υόρκης σκοτώθηκαν 87 άτομα. Ξεκίνησε όταν ένας άντρας θυμωμένος με τη φίλη του έριξε βενζίνη στη μοναδική έξοδο του κλαμπ και την πυρπόλησε, ενώ στη συνέχεια μπλόκαρε τη μεταλλική μπροστινή πύλη με αποτέλεσμα να παγιδευτεί ο κόσμος.

- Δεκέμβριος 1983: Πυρκαγιά στην αίθουσα χορού Alcala στη Μαδρίτη της Ισπανίας άφησε πίσω της 78 νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες.

- Μάιος 1977: Πυρκαγιά στο Beverly Hills Supper Club στο Σάουθγκεϊτ του Κεντάκι σκότωσε 165 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 200.

- Νοέμβριος 1942: Η φονικότερη πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην ιστορία των ΗΠΑ σκότωσε 492 άτομα στο κλαμπ Cocoanut Grove της Βοστώνης. Η πυρκαγιά σε ένα από τα σημαντικότερα νυχτερινά κέντρα της Βοστώνης οδήγησε σε νέες απαιτήσεις για συστήματα πυρόσβεσης και προσβάσιμες εξόδους

- Απρίλιος 1940: Φωτιά προκάλεσε την ανάφλεξη των διακοσμητικών που κάλυπταν την οροφή του Rhythm Night Club στο Natchez του Mισισιπή, σκοτώνοντας 209 ανθρώπους. Τα παράθυρα είχαν σφραγιστεί με σανίδες για να αποτρέψουν τον κόσμο από το να εισέλθει κρυφά.

Πηγή: skai.gr

