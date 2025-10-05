WSJ: Πώς μια πυραυλική επίθεση «ξεκλείδωσε» τον δρόμο για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα

Οι μεσολαβητές των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών εργάστηκαν επί μήνες χωρίς αποτέλεσμα για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα έθετε τουλάχιστον σε παύση τις εχθροπραξίες στη Γάζα και θα απελευθέρωνε τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται εκεί. Τελικά, ήταν μια πολεμική ενέργεια που έθεσε τις βάσεις για ένα φιλόδοξο σχέδιο με σκοπό το τέλος στη σύγκρουση μια για πάντα, τονίζει η Wall Street Journal σε ανάλυσή της.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν ένα κτίριο στο Κατάρ, όπου οι κορυφαίοι διαπραγματευτές της Χαμάς είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Η επίθεση στο έδαφος ενός σημαντικού συμμάχου των ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας πραγματοποιήθηκε χωρίς προειδοποίηση προς τον Τραμπ και χωρίς καμία προειδοποίηση προς το Κατάρ, σημειώνει η WSJ.

Το Κατάρ και οι γείτονές του στον Περσικό Κόλπο, που είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητές μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Χαμάς, εξοργίστηκαν και απαίτησαν από το Ισραήλ να διορθώσει την κατάσταση. Ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ φοβήθηκαν ότι οι ειρηνευτικές τους προσπάθειες θα εκτροχιάζονταν.

Ο Τραμπ όμως, σημειώνει η WSJ, αποφάσισε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κρίση προς όφελός του.

Η ισραηλινή επίθεση αποτέλεσε μια σοβαρή υπενθύμιση για τις αραβικές χώρες σχετικά με τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης, εστιάζοντας την προσοχή τους στην ειρήνη. Επίσης, έδωσε στον Τραμπ περισσότερη επιρροή έναντι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς, οι οποίοι πλέον αποτελούσαν μεγαλύτερο κίνδυνο για τους Άραβες οικοδεσπότες.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του ενέτειναν τις προσπάθειές τους. Και μετά από τρεις εβδομάδες διπλωματικών διαβουλεύσεων και συχνών συναντήσεων μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων από το Ισραήλ, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ στάθηκε μπροστά στις κάμερες στο Λευκό Οίκο και ανακοίνωσε ότι είχε ένα σχέδιο.

Ο Νετανιάχου, που στεκόταν δίπλα του, αποδέχτηκε το σχέδιο και δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο. Ακολούθησαν πολλοί Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Τραμπ, ήταν «πιθανώς μία από τις σπουδαιότερες ημέρες στην ιστορία του πολιτισμού».

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραμάτισαν μια σειρά από ενίοτε έντονες συναντήσεις μεταξύ του Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του στενού συνεργάτη του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, και ανώτερων αξιωματούχων από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στις συνομιλίες, τονίζει η WSJ.

Τώρα ξεκινάει η σκληρή δουλειά. Η συμφωνία που κατέληξε η ομάδα του Τραμπ αντικατοπτρίζει στοιχεία προτάσεων που συζητήθηκαν συχνά τους πρώτους μήνες του πολέμου, αλλά περιέχει και σημεία που εξόργισαν κάποιους.

Ο Νετανιάχου αντιτίθεται σε οποιαδήποτε σοβαρή αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος ή συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία κυβερνά μέρος της Δυτικής Όχθης. Η Χαμάς αντιδρά έντονα στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και ζητά καλύτερες εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί. Οι αραβικές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι η συμφωνία είναι τόσο σκληρή για τη Χαμάς και τόσο αδύναμη όσον αφορά τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, που δεν μπορούν να την «πουλήσουν» στους πολίτες τους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επικίνδυνο "game of chicken" (Παιχνίδι Δειλίας), όπου κανείς δεν θέλει να απορρίψει δημοσίως ένα σχέδιο που, ιδιωτικά, πολλοί θεωρούν ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν πλήρως. Ο Τραμπ όμως προχωράει με αμείωτη ταχύτητα, εκμεταλλευόμενος την μπλόφα όλων, καθώς δέχεται τις δηλώσεις υποστήριξής τους χωρίς να αναγνωρίζει τις επιφυλάξεις τους.

Ο πρόεδρος στέλνει την ομάδα υψηλού προφίλ των Κούσνερ και Γουίτκοφ σε συνομιλίες στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες για να κλείσει τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και να προωθήσει το ευρύτερο σχέδιο. Μια ανώτερη ισραηλινή αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Ντέρμερ, αναμένεται να τους συναντήσει σύντομα.

Αυτή η περιγραφή του πώς επιτεύχθηκε η συμφωνία βασίζεται σε συνεντεύξεις με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, της ισραηλινής κυβέρνησης και των αραβικών πρωτευουσών, τονίζει η WSJ.

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ είναι πλέον γνωστά και μεταξύ άλλων σημειώνεται: Η Χαμάς να παραδώσει τους ομήρους και να παραιτηθεί από την εξουσία, το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του, μια αραβική διεθνής δύναμη να εξασφαλίσει την ασφάλεια στη Γάζα και Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες να διοικήσουν τον θύλακα.

Ωστόσο, οι ανησυχίες που επικρατούσαν επί μήνες κατέστησαν αδύνατη την επίτευξη προόδου. Η Χαμάς δεν ήθελε να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους χωρίς εγγύηση για το τέλος του πολέμου. Το Ισραήλ δεν ήταν διατεθειμένο να αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα έως ότου εξουδετερωθεί η Χαμάς. Οι αραβικές κυβερνήσεις ήταν απρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και να φανούν ως κατακτητές που εργάζονται για το Ισραήλ και ήθελαν μια δέσμευση για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους πριν δράσουν.

Αυτά τα εμπόδια οδήγησαν σε μια σειρά απογοητευτικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπου οι διαπραγματευτές εναλλάσσονταν μεταξύ συζητήσεων για μια συνολική συμφωνία για την επίλυση του πολέμου και μια πιο εφικτή περιορισμένη απελευθέρωση ομήρων σε αντάλλαγμα για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Δεν κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο σε καμία από τις περιπτώσεις.

Ο Νετανιάχου υιοθέτησε σκληρή στάση στις συνομιλίες, απαιτώντας την παράδοση της Χαμάς και μετατοπίζοντας την προσοχή του στην επίλυση της σύγκρουσης μέσω στρατιωτικής δράσης και όχι διπλωματίας.

Στο μεταξύ, η διεθνής ανησυχία για τον πόλεμο αυξανόταν. Το δίμηνο εμπάργκο που επέβαλε το Ισραήλ στην παροχή βοήθειας στη Γάζα την άνοιξη είχε αφήσει την περιοχή σε κατάσταση απελπιστικής έλλειψης τροφίμων, ωθώντας διεθνείς οργανισμούς να κηρύξουν λιμό στην πόλη της Γάζα, όπου είχαν καταφύγει ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι. Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ξεπέρασε τους 60.000, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, οι οποίες δεν αναφέρουν πόσοι από αυτούς ήταν μαχητές.

Το Ισραήλ χαλάρωσε τους περιορισμούς στην προμήθεια τροφίμων, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσε σχέδια για μια μεγάλη επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Η Γερμανία, πιστός σύμμαχος, ανέστειλε τις παραδόσεις όπλων ως αντίδραση, και αρκετές δυτικές κυβερνήσεις δήλωσαν ότι θα αναγνώριζαν ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ απάντησε υπονοώντας ότι θα μπορούσε να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αυτό ήταν μια κόκκινη γραμμή για τις αραβικές χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βασικό μέρος των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν δημόσια ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ.

Τότε ήρθε η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Τραμπ έμαθε για την επίθεση από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος έλαβε μια ασαφή προειδοποίηση από το Ισραήλ πριν καταλάβει ότι ο στόχος ήταν η Ντόχα. Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Γουίτκοφ να ειδοποιήσει το Κατάρ, αλλά η προειδοποίηση ήρθε αφού οι πύραυλοι είχαν ήδη πλήξει τον στόχο τους.

Ο Γουίτκοφ είχε συναντηθεί με τον Ντέρμερ και τον Κούσνερ στο σπίτι του στο Μαϊάμι λίγες μέρες πριν από την επίθεση, για να συζητήσουν τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δεν ανέφερε τίποτα για την επικείμενη επίθεση. Ο Γούτκοφ και ο Κούσνερ προσβλήθηκαν από την επίθεση και την έλλειψη ενημέρωσης. «Αυτή δεν είναι συμπεριφορά φίλου», είπε αργότερα ο Γουίτκοφ στον Ντέρμερ.

Ο Τραμπ, με την απογοήτευσή του να φτάνει στο αποκορύφωμα, ήταν λιγότερο ευγενικός. «Με γα@@@», είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με αξιωματούχους που άκουσαν τη δήλωσή του.

Οι εταίροι της Αμερικής στον Περσικό Κόλπο ήταν επίσης εξοργισμένοι, και η αραβική συναίνεση που επιτεύχθηκε εξέπληξε το Λευκό Οίκο και τον Νετανιάχου. Το Κατάρ, όπως και πολλά κράτη του Κόλπου, είναι πλούσιο αλλά μικρό και βασίζεται στις ΗΠΑ για προστασία. Η επίθεση δεν εκτροχίασε απλά τις συνομιλίες, αλλά και την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην Αμερική ολόκληρης της περιοχής.

Το Κατάρ διέκοψε κάθε επικοινωνία με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, και απαίτησε συγγνώμη προτού επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντιο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ίδιο βράδυ, συνάντησε τον Τραμπ και τον Γουίτκοφ για δείπνο στο Trump Tower της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον ηγέτη του Κατάρ ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία σχέση με την ισραηλινή επίθεση. Είπε ότι η Ουάσιγκτον θα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί και επιθυμεί να επαναφέρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες σε τροχιά.

Λίγες μέρες αργότερα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ τηλεφώνησε στον Γουίτκοφ με μια πρόταση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πλησίαζε με γοργά βήματα. Θα ήταν ο Τραμπ διατεθειμένος να φιλοξενήσει μια συνάντηση με Αραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες σχετικά με ένα αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα; Ο Γουίτκοφ τηλεφώνησε στον Τραμπ και ο πρόεδρος συμφώνησε αμέσως.

Πριν από τη συνάντηση, οι Γουίτκοφ, Ρούμπι, Βανς και Κούσνερ μιλούσαν συχνά με τον Τραμπ για το τι ήθελαν να επιτύχουν. Η επιθυμία του Τραμπ ήταν σαφής: να αξιοποιήσει τη στιγμή για να τερματίσει τον πόλεμο. Όχι αποσπασματικές συμφωνίες, όχι άλλες μάχες, όχι άλλοι όμηροι, και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνεργάστηκαν για να συντάξουν ένα σχέδιο που θα παρουσίαζαν. Για μήνες κυκλοφορούσαν πολλές προτάσεις: μία από τις ΗΠΑ, άλλες από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ είχε συντάξει μια άλλη πρόταση. Η ομάδα των ΗΠΑ αποφάσισε να συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία από κάθε μία πρόταση σε ένα ενιαίο σχέδιο. Αυτό που αρχικά ήταν ένα σχέδιο περίπου επτά σημείων που είχαν συζητήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μετατράπηκε σε μια πρόταση 21 σημείων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ προήδρευσε σε μια συνάντηση με Αραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για να παρουσιάσει το σχέδιο. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία και ζήτησε από τον Γουίτκοφ να περιγράψει τι σκέφτοντναν οι ΗΠΑ. Για λόγους πρακτικότητας, ο Γουίτκοφ περιόρισε τα 21 σημεία σε περίπου 10 κύριες ιδέες χωρίς να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες.

Οι Αραβες και Μουσουλμάνοι εκπρόσωποι εξέφρασαν θετικά σχόλια για την πρόοδο που είχε επιτευχθεί. Ιδιωτικά, αποφάσισαν να ενωθούν και συνέταξαν τα σημεία που συμφώνησαν ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Ο Τραμπ τους υποσχέθηκε ότι θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες τους και ότι θα ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου, μεταξύ άλλων για να αποτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Ο Γουίτκοφ και ο Ρούμπιο είχαν αρκετές συναντήσεις με τους Άραβες ηγέτες για να ενσωματώσουν τις ιδέες τους στο τελικό σχέδιο.

Το Κατάρ πίεσε για μια σαφή πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου και μια ειρηνευτική διαδικασία που θα περιλάμβανε παλαιστινιακό κράτος. Η Αίγυπτος ανέφερε ότι δεν θα συμβάλει στην ασφάλεια της Γάζας χωρίς έναν σημαντικότερο ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής και ένα ψήφισμα του ΟΗΕ που θα υποστηρίζει το σχέδιο.

Οι αραβικές χώρες ήθελαν επίσης μια δέσμευση για πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και μια εγγύηση ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί. Πρότειναν επίσης να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, για να σώσει την τιμή της. Έφυγαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας με την πεποίθηση ότι είχαν επιτύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο.

Ο Νετανιάχου είχε προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, και η αμερικανική ομάδα άρχισε να προσπαθεί να πείσει το Ισραήλ να συμμετάσχει στο σχέδιο.

Το Ισραήλ, ανησυχώντας για τον περιορισμό της δυνατότητάς του να παρεμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και θέλοντας να αποτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ήταν πρόθυμο να προωθήσει τις δικές του τροπολογίες, οι οποίες τελικά ανέτρεψαν πολλές από τις αραβικές αλλαγές.

Οι Γουίτκοφ, Κούσνερ, Ντέρμερ και Νετανιάχου εργάστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο, σε εξαντλητικές συναντήσεις που διήρκεσαν ώρες. Οι αξιωματούχοι ανέβαιναν και κατέβαιναν επανειλημμένα τις σκάλες για να συζητήσουν νέες ιδέες ή να αναφέρουν τις συνομιλίες τους με ξένους ηγέτες.

Ο Νετανιάχου ακύρωσε αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις συνομιλίες. «Ήλπιζα να είμαι μαζί σας απόψε», είπε ο Νετανιάχου, που φαινόταν χλωμός και κουρασμένος, σε ένα βίντεο προς το Jewish News Syndicate, ένα συντηρητικό μέσο ενημέρωσης. «Αλλά οι περιστάσεις μας πρόλαβαν».

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχάν, επισκέφθηκε για περίπου μία ώρα τον Νετανιάχου στο ξενοδοχείο Loews, όπου κατέστησε σαφές ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί η σύγκρουση.

Όταν οι Άραβες ηγέτες είδαν την τελική εκδοχή του σχεδίου, εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι πολλές από τις αλλαγές που είχαν προτείνει είχαν αγνοηθεί και ότι περιλάμβανε μια σειρά τροποποιήσεων στις οποίες αντιτίθεντο. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα, ενώ η αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος είχε υποβαθμιστεί.

Λίγο πριν ο Τραμπ αποκαλύψει το σχέδιο, οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες παρακάλεσαν τις ΗΠΑ να αναβάλουν την ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν πλέον αυτό που είχαν συμφωνήσει να υποστηρίξουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε.

«Αυτό είναι πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενε κανείς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων μαζί με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. «Αλλά το επίπεδο υποστήριξης που έλαβα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ, καθώς και από τους γείτονες του Ισραήλ, ήταν απίστευτο».

Οι μουσουλμανικές χώρες αποφάσισαν ομόφωνα να εκδώσουν κοινή δήλωση υποστήριξης, αλλά να συνεχίσουν να επιμένουν στην πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και στη δέσμευση για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Είδαν κάποιες νίκες στο σχέδιο. Το σχέδιο του Τραμπ για τη μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησής της είχε εγκαταλειφθεί, και η υποστήριξη των αραβικών χωρών θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έπεισε επίσης τον Νετανιάχου να εκφράσει τη λύπη του στο Κατάρ για την επίθεση. Οι συγγνώμες κάνουν καλό στην ψυχή, είπε ο Τραμπ στον Ισραηλινό ηγέτη.

«Υπάρχουν θέματα που χρειάζονται διευκρίνιση και άλλα που σίγουρα απαιτούν συζήτηση και διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχάν, ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο Al Jazeera.

Ιδιωτικά, οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να αφήσουν τις διαπραγματεύσεις να εξελιχθούν. Δημόσια, ο Τραμπ δεν αναγνωρίζει τις επιφυλάξεις και θέλει να κλείσει η συμφωνία.

Όταν η Χαμάς ανακοίνωσε την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ την Παρασκευή το βράδυ, προέβη σε προειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης της απελευθέρωσης των ομήρων με το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ. Ορισμένοι Άραβες διαπραγματευτές εξέτασαν την απάντηση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένα «όχι» εκ μέρους της Χαμάς.

Ο Τραμπ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε διαφορετική άποψη: «Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ».

Πηγή: skai.gr

