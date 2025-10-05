Ισραηλινοί: «Πιείτε νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας»

Συγκλονιστικές είναι οι διηγήσεις των 26 ακτιβιστών που επέστρεψαν στη Ρώμη και μίλησαν στους δημοσιογράφους για τις συνθήκες κράτησής τους στο Ισραήλ.Ανταπόκριση



Τα μέλη της αποστολής Global Sumud Flottilla επέστρεψαν τις περασμένες ώρες από το Ισραήλ μέσω Κωνσταντινούπολης. Άλλοι δεκαπέντε, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την απόφαση απομάκρυνσης, παραμένουν φυλακισμένοι, θα δικαστούν και στη συνέχεια θα απελαθούν.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ακτιβιστών,οι οποίοι μίλησαν με τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, κατά την παραμονή τους στην φυλακή δέχθηκαν ακραία και παράνομη μεταχείριση. Όπως αποκάλυψαν, δεν τους επετράπη να πιούνε πόσιμο νερό επί πολλές ώρες και όταν διαμαρτυρήθηκαν, οι δεσμοφύλακες τους απάντησαν ότι υπήρχε το νερό από τη λεκάνη στην τουαλέτα.«Μας πέταξαν ό,τι είχαμε μαζί μας, έχω υποστεί διπλό έμφραγμα και δεν μπορούσα να πάρω φάρμακα», διηγήθηκε ο Μάζο Νοταργιάννι, πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης Arci του Μιλάνου. Ο ίδιος, όπως και πολλοί άλλοι, καταγγέλλουν ότι μόλις έφτασαν στην φυλακή αναγκάσθηκαν να γονατίσουν και να μείνουν επί ώρες πάνω στο τσιμέντο χωρίς να μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι και να κοιτάξουν τους δεσμοφύλακες και τα σκυλιά τους.«Μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκιβίρ, ο οποίος ήρθε για να βγάλει σέλφι και να μας αποκαλέσει τρομοκράτες, η συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων έγινε ακόμη επιθετική», δήλωσε ο ρεπόρτερ Λορέντσο Ντ΄Αγκοστίνο.Ανέλαβαν τα εισιτήρια οι τουρκικές αερογραμμές και όχι οι ιταλικές«Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, άρχισαν να μας χτυπάνε στο κεφάλι και στην πλάτη. Μας φέρθηκαν σαν να είμασταν ζώα», πρόσθεσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Σαβέριο Τομάζι, ο οποίος συμμετείχε στην Flottilla. «Μας άλλαξαν ακόμη και να ονόματά μας και απαιτούσαν να απαντούμε με τα νέα, χλευαστικά ονόματα που μας έδωσαν εκείνοι», είπε ο Τομάζι.Οι ακτιβιστές αμφισβητούν ουσιαστικά ότι οι συνθήκες φυλάκισης σεβάστηκαν το κράτος δικαίου. «Όταν μου πέταξαν τα χάπια για την πίεση και διαμαρτυρήθηκα, μου απάντησαν ότι μπορούσα να πάω και να τα ψάξω μέσα στους σάκους με τα σκουπίδια», είπε στους δημοσιογράφους ένας ηλικιωμένος, μέλος της αποστολής.Παράλληλα, οι 26 Ιταλοί κρατούμενοι που επέστρεψαν σήμερα, διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι τα πλοιάριά δεν μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως υποστήριξε το Ισραήλ. Ανακοίνωσαν ότι θα αποκαλύψουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησής τους όταν επιστρέψουν και οι υπόλοιποι 15 Ιταλοί ακτιβιστές, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στην φυλακή.Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αρνήθηκε να καλύψει τα έξοδα των πτήσεων επιστροφής. Τα μέλη της αποστολής έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο μέσω Κωνσταντινούπολης και -όπως αποκάλυψαν- όταν ζήτησαν να πληρώσουν, οι τουρκικές αερογραμμές τους απάντησαν ότι πρόκειται να καλύψουν εκείνες το κόστος των εισιτηρίων από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Ιταλία.

