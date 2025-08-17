Ρούμπιο: «Μπορεί να μην είναι δυνατό για τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου»

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τόνισε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα συζητήθηκαν θέματα που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μπορεί να μην είναι δυνατό για τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» παραδέχθηκε πάντως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Για να τελειώσει ο πόλεμος, υπάρχουν πράγματα που η Ρωσία θέλει και δεν μπορεί να τα πάρει, και υπάρχουν πράγματα που η Ουκρανία θέλει και δεν πρόκειται να τα πάρει ξεκαθάρισε δε.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, και αυτό θα γίνει στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Ζελένσκι και άλλους ηγέτες.

«Δεν λέω ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά είδαμε αρκετή κινητικότητα που δικαιολογεί νέα συνάντηση με τον Ζελένσκι» είπε.



Πηγή: skai.gr

