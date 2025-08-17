Μάργκαρετ Θάτσερ: Όταν κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την τραγωδία του Κουρσκ - Βίντεο

Ένα βίντεο που επανεμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, στο οποίο η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ επικρίνει με σφοδρότητα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αντιλαμβανόμενη τον χαρακτήρα του στο πρώτο διάστημα της προεδρίας του, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο, που καταγράφηκε στο Millsaps College στο Τζάκσον του Μισισιπή, στις 20 Σεπτεμβρίου 2000, η Θάτσερ επέκρινε την έλλειψη ανθρωπιάς του Πούτιν κατά τη διάρκεια της τραγωδίας του υποβρυχίου Κουρσκ.

Για αρκετές ημέρες η Ρωσία υπό τον Πούτιν δεν επέτρεψε σε διεθνή βοήθεια να βοηθήσει. Όταν ο Πούτιν τελικά επέτρεψε σε ένα νορβηγικό πλήρωμα να σπεύσει να βοηθήσει τους παγιδευμένους στο υποβρύχιο, ήταν πια πολύ αργά.

Η καταστροφή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των 118 μελών του πληρώματος, αφού βυθίστηκε στον Αρκτικό Ωκεανό, μετά από μια σειρά εκρήξεων κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης στις 12 Αυγούστου εκείνου του έτους.

Ο Πούτιν, ο οποίος ορκίστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2000, δέχθηκε σφοδρή κριτική αφού συνέχισε τις διακοπές του στη ρωσική πόλη Σότσι καθώς η κρίση εξελισσόταν.

“I looked at the pictures of Mr. Putin trying to look for a trace of humanity. I should have known better”.



Margaret Thatcher, nel settembre 2000, descrive il profilo del “nuovo leader dell’Unione Sovietica” in base alla reazione di Putin all’affondamento del sottomarino Kursk. pic.twitter.com/xtlB4Yfqwt — Luciano Capone (@lucianocapone) January 7, 2023

Ενώ ο Πούτιν συναντήθηκε με συγγενείς των ναυτών του Κουρσκ, συνέχισε να δέχεται κριτική για τον χειρισμό της καταστροφής από τη ρωσική κυβέρνηση.

Η Θάτσερ δήλωσε στην ομιλία της ότι οι ενέργειες του Πούτιν αποκάλυψαν ότι είχε έλλειψη ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης.

Η πρώην Βρετανίδα ηγέτιδα, η οποία αναφέρθηκε στη Ρωσία ως «Σοβιετική Ένωση» κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, δήλωσε: «Τώρα έχουμε τον νέο κ. Πούτιν. Κοίταξα τις φωτογραφίες του κ. Πούτιν, προσπαθώντας να αναζητήσω ίχνος ανθρωπιάς. Θα έπρεπε, μέσα σε λίγες εβδομάδες, να ξέρω καλύτερα. Γιατί ξέρετε τι συνέβη; Είχαν την τρομερή τραγωδία του υποβρυχίου που βυθίστηκε, κατευθείαν στον πυθμένα. Είτε υπήρξε έκρηξη μέσα είτε όχι, δεν το ξέρουμε».

«Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που συνέβη. Αν ποτέ υπάρξει καταστροφή στη Δύση, όλες οι ένοπλες δυνάμεις θα πάνε, θα στείλουν τα πάντα εκεί αμέσως. Οι πολιτικοί θα συγκεντρωθούν αμέσως και θα πουν: ''Τι βοήθεια θέλουμε, μπορούν να έχουν (οι πληγέντες) ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Δεν έχουμε τη βοήθεια [τότε] θα την πάρουμε από κάπου αλλού''».

«Θα υπήρχε άγχος γιατί αυτό που είχε σημασία δεν ήταν το υποβρύχιο αλλά οι ζωές όσων βρίσκονταν μέσα. Και [το] ενδιαφέρον ήταν ότι ο νέος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης δεν έδρασε γρήγορα. Αυτό ήταν πολύ σύντομα το σχόλιο (διεθνώς). Δεν προσπάθησε να κινητοποιήσει κανέναν άλλο. Δεν ξέραμε αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε ή πού να πάμε να βοηθήσουμε και να στείλουμε μερικά από τα μικρά υποβρύχια μόνο για μια τέτοια περίσταση. Αυτό οι φίλοι μου ήταν πράγματι πολύ, πολύ αποκαλυπτικό».

«Ακόμα δεν εκτιμούν την ανθρώπινη ζωή με τον ίδιο τρόπο που την εκτιμούμε εμείς. Και έτσι όλη η βοήθεια έφτασε, δυστυχώς, πολύ αργά. Και είμαι ανακουφισμένη κατά κάποιον τρόπο που ο κ. Πούτιν δέχθηκε τόση κριτική για αυτό που έπρεπε να είχε κάνει αλλά δεν το έκανε. Και αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Σοβιετική Ένωση και οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης γνωρίζουν πολύ καλά τι θα μπορούσε να γίνει και ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή».

Σημειώνεται ότι όταν ο δημοσιογράφος του CNN Λάρι Κινγκ ρώτησε τον Πούτιν τι συνέβη στο υποβρύχιο αυτός απλώς απάντησε «βούλιαξε».

