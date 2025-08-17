Με Φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες στο πλευρό του ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με Τραμπ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μέσω ανάρτησής της στο X ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επίσης, δήλωσε ότι θα υποδεχτεί τον Ζελένσκι στις Βρυξέλλες αργότερα σήμερα και ότι θα συμμετάσχουν μαζί σε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών.

Στο μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα ταξιδέψει επίσης τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μερτς. «Ο καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εγγυήσεις ασφάλειας, τα εδαφικά ζητήματα και τη συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων».

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν:

Σήμερα το απόγευμα, θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες.

Μαζί, θα συμμετάσχουμε στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων.

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω αύριο στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ανέφερε χθες πως οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, το Politico ανέφερε ότι η φιλική υποδοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στη σύνοδο της Αλάσκας έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα τύχει της ίδιας φιλικής μεταχείρισης. Και σύμφωνα με το Politico, οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν μέτρα για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι.

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένα πρόσωπο που έχει γνώσης της κατάστασης, δήλωναν στο Politico ότι υπάρχουν σχέδια να σταλεί τουλάχιστον ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Τραμπ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, μαζί με τον Ζελένσκι στην επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ιδέα είναι ότι ο Στουμπ μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν εντάσεων μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι και να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε τυχόν περαιτέρω συνομιλίες.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα και άφησε αβέβαιο το μέλλον. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να φέρει σε επαφή τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προκειμένου να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ευρώπη και η Ουκρανία θεωρούν τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας ως καθοριστική για να διασφαλίσουν ότι ο Τραμπ δεν θα αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Πούτιν, τις οποίες θεωρούν απαράδεκτες, όπως η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών - τα οποία έχει καταλάβει εν μέρει η Μόσχα - στη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επιθυμούν επίσης να αποφευχθεί μια νέα «ενέδρα» εναντίον του Ζελένσκι. Η καταστροφική συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο εκτροχίασε τις σχέσεις Κιέβου - Ουάσινγκτον για μήνες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, ενδέχεται επίσης να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται άτομο με γνώση της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

