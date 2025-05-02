Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε σήμερα, Παρασκευή την απόφαση της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος (ΥΠΣ) να χαρακτηρίσει το πολιτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως «αποδεδειγμένα δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση», χαρακτηρίζοντας την κίνηση «μεταμφιεσμένη τυραννία» και συμβουλεύοντας τη χώρα να «αντιστρέψει την πορεία».

«Αυτό που είναι πραγματικά εξτρεμιστικό δεν είναι το δημοφιλές AfD - το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις πρόσφατες εκλογές - αλλά μάλλον οι θανατηφόρες πολιτικές μετανάστευσης ανοιχτών συνόρων του κατεστημένου, στις οποίες αντιτίθεται το AfD», έγραψε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο X.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας, δίνει στις γερμανικές αρχές αυξημένη εποπτεία επί του AfD. Ενώ ορισμένα παρακλάδια του AfD σε επίπεδο κρατιδίων έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό — όπως στη Σαξονία και τη Θουριγγία — αυτή είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη γερμανική ιστορία που ένα κόμμα με πανεθνική εκπροσώπηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστικό.

Το κόμμα κέρδισε, αριθμό ρεκόρ, 152 εδρών στο κοινοβούλιο στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου και τώρα κατέχει το 20,8% των ψήφων.

Μετά από τριετή έρευνα για το κόμμα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος δημοσίευσε μια έκθεση 1.000 σελίδων, στην οποία αναφέρθηκε σε παραβιάσεις βασικών συνταγματικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο στενός κύκλος του έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό το AfD. Υπενθυμίζεται ότι η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, ήταν μία από τους πολλούς ξένους ηγέτες που προσκλήθηκαν να παραστούν στην ορκωμοσία του Τραμπ και ο Ίλον Μασκ έχει δείξει συνεχή υποστήριξη στο κόμμα και έχει μιλήσει σε μια προεκλογική εκδήλωση του AfD τον Ιανουάριο.

«Η απαγόρευση του κεντρώου AfD, του πιο δημοφιλούς κόμματος της Γερμανίας, θα αποτελούσε ακραία επίθεση στη δημοκρατία», έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X.

Πηγή: skai.gr

