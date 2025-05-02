Συμφωνία Ιαπωνίας - ΗΠΑ για εντατικές συνομιλίες για τους δασμούς στα μέσα Μαΐου

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να διεξάγουν εντατικές συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο για τους δασμούς από τα μέσα Μαΐου ή αργότερα, δήλωσε την Πέμπτη ο Ιάπωνας υπουργός οικονομικής αναζωογόνησης Ryosei Akazawa μετά από έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον.

«Κάναμε κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες. Ο Akazawa έχει οριστεί ως επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιαπωνίας.

Οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας πριν από τις συνομιλίες σε επίπεδο υπουργών επρόκειτο να αρχίσουν την Παρασκευή.

Την Πέμπτη, οι εκπρόσωποι της Ιαπωνίας συναντήθηκαν με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent, τον εμπορικό αντιπρόσωπο Jamieson Greer και τον υπουργό Εμπορίου Howard Lutnick. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

Σύμφωνα με τον Akazawa, η ομάδα του προέτρεψε την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει τους δασμούς που έχει επιβάλει στα αυτοκίνητα και σε άλλες εισαγωγές, καθώς και τους «αμοιβαίους δασμούς». Είπε ακόμη ότι οι δύο πλευρές διεξήγαγαν συγκεκριμένες συζητήσεις για θέματα όπως η επέκταση του διμερούς εμπορίου, η επανεξέταση των μη δασμολογικών φραγμών και η συνεργασία στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας. «Καταφέραμε να έχουμε ειλικρινείς συνομιλίες σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντος για κάθε πλευρά», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα θέματα άμυνας δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη.

Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, πιστεύεται ότι ο Akazawa πρότεινε συμφωνίες για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, όπως η αύξηση των γεωργικών εισαγωγών στην Ιαπωνία και η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που εισάγονται, με την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας για τις επόμενες συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο, ο Akazawa δήλωσε: «Θα έχουμε χρόνο να εξετάσουμε διεξοδικά τυχόν σημεία που δεν έχουν συζητηθεί πλήρως, καθώς και τυχόν λάθη, προτού παρουσιάσουμε το θέμα στους ηγέτες μας».

Ερωτηθείς αν περιμένει να επιτευχθεί συμφωνία τον Ιούνιο, ο Akazawa είπε: «Ελπίζω να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο».

Πηγή: The Washington Post

