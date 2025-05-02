Καθώς η Ευρώπη αυξάνει τις στρατιωτικές της δαπάνες για να αντιμετωπίσει την απειλή της Ρωσίας, εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ευρώπης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Σουηδία και Γαλλία δύο από τις ισχυρότερες αμυντικές δυνάμεις της Γηραιάς Ηπείρου δημιουργούν μια ολοένα και πιο στενή συνεργασία.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή του το Politico, παρά τις πολύ διαφορετικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που έχουν - η Σουηδία είναι ένα αρκτικό έθνος που μοιράζεται τα θαλάσσια σύνορά της με τη Ρωσία, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ και βλέπει στη Μεσόγειο Θάλασσα — το Παρίσι και η Στοκχόλμη είναι εκπληκτικά παρόμοιες όσον αφορά την αμυντική πολιτική τους.

Και οι δύο χώρες μοιράζονται ένα όραμα στρατιωτικής αυτάρκειας που περιλαμβάνει μια ισχυρή, ευρεία αμυντική βιομηχανία και ένοπλες δυνάμεις ικανές να υπερασπιστούν τα εδάφη τους χωρίς μεγάλη εξωτερική βοήθεια.

«Έχουμε αναγκαστεί να αναπτύξουμε ένα πλήρες σύνολο δυνατοτήτων για την αεροπορία μας. [Πριν ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ], δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε κανέναν άλλο», δήλωσε ο διοικητής της σουηδικής αεροπορίας, Υποστράτηγος Jonas Wikman ενώ στέκεται μπροστά από γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale και σουηδικά Gripen στον αεροδιάδρομο της αεροπορικής βάσης Λουλέο.

«Είναι τόσο εύκολο για τη Σουηδία και τη Γαλλία να συνεργαστούν επειδή έχουμε ακριβώς την ίδια νοοτροπία» ανέφερε ο στρατηγός Nicolas Chambaz, υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις στη γαλλική αεροπορική και διαστημική δύναμη.

Αδελφές ψυχές

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εργάζεται για την ενίσχυση αυτών των δεσμών, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2024. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον έχει επισκεφθεί το Παρίσι αρκετές φορές φέτος, μεταξύ άλλων για να συμμετάσχει σε μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» των χωρών που έχουν συμμαχήσει με την Ουκρανία.

Ο ανώτατος διοικητής των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Micael Bydén, επισκέφθηκε τη Γαλλία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ένταξή της χώρας του στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Μακρόν διόρισε πρόσφατα τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας προμηθειών όπλων DGA, Thierry Carlier, ως πρεσβευτή της Γαλλίας στη Σουηδία.

«Το γεωπολιτικό πλαίσιο μας φέρνει μόνο πιο κοντά», δήλωσε ο Carlier.

Οι στενότεροι δεσμοί δεν σημαίνουν όμως και απόλυτη αρμονία. Γάλλοι και Σουηδοί κατασκευαστές όπλων είναι επίσης σκληροί αντίπαλοι, καθώς η γαλλική Dassault και η σουηδική Saab ανταγωνίζονται για να συνάψουν συμβόλαια στη Νότια Αμερική για τα μαχητικά αεροσκάφη.

Το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Σουηδίας είναι επίσης στενότερα συνδεδεμένο με τις ΗΠΑ από ό,τι με τη Γαλλία.

Ωστόσο, η γαλλική MBDA και η Saab δεσμεύτηκαν επίσης να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, και τόσο το Παρίσι όσο και η Στοκχόλμη συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πυραύλων μεγάλης εμβέλειας «Long-Range Strike Approach».

Σημαντικό είναι επίσης ότι η Σουηδία είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που ενδιαφέρονται περισσότερο για την πρόταση του Μακρόν να συζητηθεί το πώς τα γαλλικά πυρηνικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία της Ευρώπης, δήλωσαν αρκετοί Γάλλοι και Σουηδοί αξιωματούχοι.

Το θέμα συζητήθηκε όταν ο Σουηδός Υπουργός Άμυνας Pål Jonson συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Sébastien Lecornu στο Παρίσι τον Μάρτιο.

Τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ

Η εγγύτητα της Σουηδίας με τη Ρωσία, και προηγουμένως με τη Σοβιετική Ένωση, ώθησε τους Σουηδούς πιλότους να μάθουν πώς να προσγειώνονται σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους — μια ιδιαίτερη τεχνική. Μια τέτοια δεξιότητα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, επειδή περιορίζει την εξάρτηση από τα αεροδρόμια, τα οποία μπορούν να στοχοποιηθούν πιο εύκολα από τις εχθρικές δυνάμεις.

Ένας από τους στόχους της γαλλικής αποστολής, εξήγησε, είναι η εξάσκηση των περιφερειακών αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ. Οι Γάλλοι εργάστηκαν για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ευέλικτη μάχη όπως σε ελιγμούς και στην ταχύτητα, ενώ οι Σουηδοί εκπαιδεύονται για τον ανεφοδιασμό των πολεμικών αεροσκαφών τους από το γαλλικό ιπτάμενο τάνκερ A330 MRTT.

Ο ανεφοδιασμός αέρος-αέρος έχει αναγνωριστεί ως ένα βασικό κενό στις δυνατότητες των Ευρωπαίων σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσυρθούν από την ήπειρο.

Στη Λουλέα, η Σουηδία και η Γαλλία εργάστηκαν πάνω στη διασταυρούμενη συντήρηση χρησιμοποιώντας τοπικούς μηχανικούς και τοπικά ανταλλακτικά, για παράδειγμα ελαστικά αεροσκαφών. Γενικότερα, ο στόχος της αποστολής Pégase High North είναι επίσης να εντοπίσει προτιμώμενες περιοχές για να αναπτυχθούν τα περιφερειακά αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ.

