Πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με εξέδρα άντλησης πετρελαίου στον Αμαζόνιο

Σκάφος του πολεμικού ναυτικού του Περού συγκρούστηκε με μια πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Perenco στον Αμαζόνιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και άλλος ένας να αγνοείται, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Λόγω της σύγκρουσης προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στο σκάφος BAP Ucayali, μια κανονιοφόρο ειδικά προσαρμοσμένη για πλεύση σε ποτάμια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στις εκβολές του ποταμού Νάπο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Το υπουργείο σημείωσε ότι 30 μέλη του πληρώματος έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του αγνοουμένου.

«Το Πολεμικό Ναυτικό του Περού λυπάται πολύ για την απώλεια των μελών του πληρώματος», πρόσθεσε στην ανακοίνωση.

Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται.

Η Perenco δεν ήταν διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο.

