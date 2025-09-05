Σε αντιπαράθεση με τη Βοστώνη οδηγείται η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή κατά της πόλης, κατηγορώντας τη για παρακώλυση της ομοσπονδιακής πολιτικής μετανάστευσης λόγω των κανόνων της για τις λεγόμενες «πόλεις καταφύγιο» (sanctuary cities).

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βοστώνης, στρέφεται κατά του Δήμου Βοστώνης, της δημάρχου Μισέλ Γου, του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης και του αρχηγού της αστυνομίας.

Πρόκειται για μια ακόμα ενέργεια της Ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον πολιτειακών και τοπικών αρχών που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, οι οποίοι εφαρμόζουν πολιτικές προστασίας μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

