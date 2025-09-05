Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει επίσης τον τίτλο υπουργείο Πολέμου, όπως υποσχέθηκε πρόσφατα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ σκοπό έχει να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.