Ο Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου έχει σκοπό να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό

Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει επίσης τον τίτλο υπουργείο Πολέμου, όπως υποσχέθηκε πρόσφατα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ σκοπό έχει να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

