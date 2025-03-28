Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες, Πέμπτη, πρώιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο υψηλόβαθμων συνομιλιών με τη Ρωσία για το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από προκαταρκτικές συνομιλίες που γίνονται για εβδομάδες.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος σε τεχνικό επίπεδο» προτού μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει με τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα με τη ρωσική πλευρά», υπογράμμισε από το αεροπλάνο με το οποίο επέστρεφε από το Σουρινάμ στις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο αρνήθηκε επίσης να αναφέρει κάποιο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι «αυτό δεν εξαρτάται από εμάς».

Η κυβέρνηση του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να δώσει τέλος στην ρωσοουκρανική σύγκρουση σε «24 ώρες», ξανάρχισε τις επαφές με τη Μόσχα, αλλά δεν έχει μπορέσει να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο έχει ήδη μιλήσει τηλεφωνικώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

