EE: Βαθιά ανησυχία και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις Βρυξέλλες μετά τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει εκ νέου έκκληση για αυτοσυγκράτηση και προώθηση της διπλωματικής οδού ως μόνης λύσης για την εκτόνωση της κρίσης.

Η στάση της ευρωπαϊκής ηγεσίας απέναντι στην κλιμάκωση

Σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα όσο και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, υπογράμμισαν την ανάγκη όλες οι πλευρές να δείξουν σύνεση και να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου. *«Καλώ όλα τα μέρη να κάνουν ένα βήμα πίσω, να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση και να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις»*, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάγια Κάλλας.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στο προσκήνιο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. *«Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ βόμβα. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να φθάνουν σε νέα κορύφωση, η σταθερότητα πρέπει να είναι προτεραιότητα»*, επισήμανε σε δηλώσεις της, προσθέτοντας ότι *«ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι κρίσιμος»*. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Κάγια Κάλλας προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης, επισημαίνοντας πως *«δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, καθώς θα αποτελούσε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια»*.

Διάλογος και διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή διπλωματία βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση, με νέες συναντήσεις προγραμματισμένες στις Βρυξέλλες, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών. Προηγήθηκαν εξάλλου διαβουλεύσεις στη Γενεύη με τη συμμετοχή των επικεφαλής της διπλωματίας της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και του Ιράν, με στόχο την επανέναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Η διπλωματική λύση ως μόνη διέξοδος σύμφωνα με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι *«η διπλωματία παραμένει ο μόνος τρόπος για να φέρει την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολλοί άμαχοι θα είναι και πάλι θύματα μιας περαιτέρω κλιμάκωσης»*. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η ΕΕ θα συνεχίσει με κάθε μέσο να εργάζεται για την αναζήτηση ειρηνικής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.

Την Πέμπτη οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες, με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αναμένεται να κυριαρχήσουν στην ατζέντα τους. Σημαντικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στην πιθανή παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη νατοϊκή σύνοδο της Χάγης, αφού, όπως αναφέρεται, οι Ευρωπαίοι εταίροι θα επιδιώξουν να λάβουν διαβεβαιώσεις για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον σχετικά με την έξοδο από την τρέχουσα κρίση.

Deutsche Welle

