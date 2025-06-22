Έκτακτη συνεδρίαση της COBRA συγκαλεί ο Στάρμερ μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA για να συντονίσει την απάντηση της Βρετανίας μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Στάρμερ βρίσκεται στην Ντάουνινγκ Στριτ και έχει ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες με ηγέτες της περιοχής και μέλη της κυβέρνησής του, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η χώρα δεν συμμετείχε στις επιθέσεις, αλλά είχε προηγουμένως ενημερωθεί από τις ΗΠΑ, όπως προβλέπεται μεταξύ στενών συμμάχων. «Έχουμε μετακινήσει δυνάμεις στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, του προσωπικού μας και των συμμάχων μας», ανέφερε.

Απέφυγε να σχολιάσει τι μπορεί να ακολουθήσει ή ποια θα είναι η αντίδραση του ΝΑΤΟ σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά αμερικανικών βάσεων. Αντίθετα, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Στάρμερ προειδοποίησε για «κίνδυνο κλιμάκωσης» μετά την επίθεση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις. «Η προτεραιότητά μας είναι η αποκλιμάκωση και η επιστροφή στη διπλωματία για την αντιμετώπιση αυτής της πολύ πραγματικής απειλής», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

