Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέρριψε την αγωγή του ακροδεξιού υποψηφίου προέδρου της Ρουμανίας, Καλίν Γκεοργκέσκου, που είχε προσφύγει στο ΕΔΔΑ κατά της ακύρωσης του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών από το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Έχοντας εμφανισθεί από το πουθενά, ο 62χρονος Γκεοργκέσκου επικράτησε στον πρώτο γύρο των εκλογών στις 24 Νοεμβρίου προς γενική κατάπληξη, σαρώνοντας τα φαβορί που προέρχονταν από τα κυβερνητικά κόμματα. Άγνωστος στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρις ότου οι ακραίες φιλορωσικές απόψεις του προσελκύσουν προσοχή και ενδιαφέρον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο Tik Tok.

Δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου ότι «ακυρώνει συνολικά» τις προεδρικές εκλογές ώστε να «βεβαιωθεί για την εγκυρότητά τους και για τη νομιμότητά τους» και ζήτησε να επαναληφθεί «το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας», μια απόφαση χωρίς προηγούμενο που βύθισε τη χώρα αυτή της ανατολικής Ευρώπης σε σοκ.

Το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο επικαλέσθηκε «πολλαπλές παρατυπίες και παραβιάσεις του εκλογικού νόμου που στρέβλωσαν τη φύση της ψήφου των πολιτών και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των υποψηφίων πλήττοντας έτσι τη διαφάνεια και το δίκαιο χαρακτήρα της προεκλογικής εκστρατείας, καταπατώντας τις αρχές των δημοκρατικών εκλογών».

Ο Γκεοργκέσκου κατέθεσε στις 16 Δεκεμβρίου την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, με την επιχειρηματολογία της προστασίας του δικαιώματος σε ελεύθερες εκλογές. Είχε επικαλεστεί το Άρθρο 39 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο επιτρέπει στο Δικαστήριο να λάβει με την μορφή του κατεπείγοντος «προσωρινά» μέτρα, εξήγησε σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο που εδρεύει στο Στρασβούργο.

Ωστόσο, ομόφωνα, οι επτά δικαστές που εκδίκασαν την υπόθεση απέρριψαν «την προσφυγή του κ. Γκεοργκέσκου με το σκεπτικό ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 39». «Το Δικαστήριο διατάσσει προσωρινά μέτρα μόνο όταν υφίσταται άμεσος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης σε ένα από τα δικαιώματα που προστατεύονται από τη Σύμβαση», τόνισαν οι δικαστές. «Τέτοια μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις».

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την επιφύλαξη μεταγενέστερων αποφάσεων επί του παραδεκτού ή της ουσίας των εν λόγω υποθέσεων, υπογράμμισε το Δικαστήριο.

Το ΕΔΔΑ είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση του σεβασμού των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 46 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος ζητούσε με την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ να δώσει εντολή στο ρουμανικό κράτος να ανατρέψει την ακύρωση του πρώτου γύρου εκλογών και να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος.

Την περασμένη εβδομάδα, η ρουμανική κυβέρνηση όρισε ημερομηνίες για νέες προεδρικές εκλογές τον Μάιο. Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί στις 4 Μαΐου και ένας δεύτερος γύρος στις 18 Μαΐου, αν κανένας υποψήφιος δεν κερδίσει περισσότερες από τις μισές ψήφους.

Ο Γκεοργκέσκου κατήγγειλε «ένα πραξικόπημα» και οι υποστηρικτές του βγήκαν στους δρόμους μαζικά στις αρχές Ιανουαρίου για να καταγγείλουν μια «κλεμμένη ψήφο».

Οι αρχές της Ρουμανίας υποψιάζονται ότι ο Γκεοργκέσκου βοηθήθηκε από μία παράνομη εκστρατεία που ενορχηστρώθηκε από την Μόσχα και ξεδιπλώθηκε κυρίως στο TikTok.

Ο Γκεοργκέσκου είχε ήδη προσπαθήσει να κινηθεί νομικά στη Ρουμανία κατά της ακύρωσης των προεδρικών εκλογών. Το Εφετείο στο Βουκουρέστι απέρριψε το αίτημά του στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο ενάγων έχει ακόμη τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.