Έρευνες και συλλήψεις εναντίον προσώπων της αντιπολίτευσης διεξάγουν οι τουρκικές αρχές, με τρεις τέτοιες ενέργειες μόνο τη Δευτέρα, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για μια διευρυνόμενη καταστολή της διαφωνίας εναντίον της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής της νεολαίας του Κόμματος Λαϊκής Δημοκρατίας (CHP) συνελήφθη προσωρινά για ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το κόμμα, και διεξάγεται έρευνα κατά του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης και πιθανού μελλοντικού υποψηφίου για την προεδρία, Εκρέμ Ιμάμογλου, επειδή επέκρινε τη σύλληψη.

Επίσης, τη Δευτέρα, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης, Κόμμα Νίκης, Ουμίτ Όζνταγ, συνελήφθη για φερόμενη προσβολή του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Haberturk παραπέμφθηκε στο Ειρηνοδικείο με αίτημα σύλληψης.

Το CHP έχει επικρίνει εδώ και καιρό τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και τη δικαιοσύνη ως εργαλείο που χρησιμοποιεί το κυβερνών AKP του Ερντογάν για να φιμώσει την αντιπολίτευση. Έχει ζητήσει πρόωρες εθνικές εκλογές για να "ρυθμίσουν τους λογαριασμούς", αν και οι αναλυτές λένε ότι είναι απίθανο να διεξαχθούν εκλογές τόσο νωρίς.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Υιλμάζ Τούντζ, απέρριψε την κατηγορία ότι η δικαιοσύνη είναι πολιτικοποιημένη. Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ενεργεί σύμφωνα με το σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

