Ρουμανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητάει επανακαταμέτρηση ψήφων μετά το «σοκ» Γκεοργκέσκου

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας ζήτησε επισήμως ανακαταμέτρηση των ψήφων για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της χώρας, μετά τη νίκη-σοκ για τον ακροδεξιό υποψήφιο Καλίν Γκεοργκέσκου.



Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου ελήφθη ομόφωνα, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Έχοντας μονοψήφια ποσοστά πριν από την ψηφοφορία της Κυριακής, ο ανεξάρτητος ακροδεξιός πολιτικός, 62 ετών, σημείωσε μια νίκη που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το πώς ήταν δυνατή μια τέτοια έκπληξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.Θα αντιμετωπίσει την κεντρώα υποψήφια Έλενα Λασκόνι στον δεύτερο γύρο στις 8 Δεκεμβρίου.Στις ρουμανικές εκλογές ψήφισαν 9,46 εκατομμύρια άνθρωποι.Ο Γκεοργκέσκου κέρδισε πολλές ψήφους από νέους ψηφοφόρους και Ρουμάνους που ζουν στο εξωτερικό και η εκστρατεία του βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην πλατφόρμα TikTok. Την Τετάρτη, ένας ανώτερος αξιωματούχος στη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας ζήτησε την αναστολή λειτουργίας του TikTok εν αναμονή της έρευνας για τον πιθανό ρόλο της στις εκλογές.Το TikTok έχει απορρίψει τέτοιες ανησυχίες, απαντώντας ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι έκαναν καμπάνια στην πλατφόρμα του καθώς και σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.Τον Οκτώβριο, το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγόρευσε σε ακροδεξιό πολιτικό να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές απόφαση που αναλυτές, οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και ορισμένα κόμματα σχολίασαν ότι υπερέβη τις συνταγματικές εξουσίες.

