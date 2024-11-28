Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας ότι δε σκοπεύει να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, ο απερχόμενος επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να σέβονται τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

«Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε παγκόσμια δικαιοσύνη», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Μπορέλ, η θητεία του οποίου ως κορυφαίου διπλωμάτη της ΕΕ λήγει αυτό το μήνα.

«Δεν είναι πολιτικοί. Είναι ένα νομικό σώμα αποτελούμενο από σεβαστούς ανθρώπους που είναι οι καλύτεροι στο δικαστικό επάγγελμα», τόνισε.

Το ΔΠΔ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ και ενός ηγέτη της Χαμάς για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη σύγκρουση στη Γάζα.

Αν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συνυπογράψει την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ, η Γαλλία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως πιστεύει ότι ο Νετανιάχου έχει ασυλία από το ΔΠΔ για τις πράξεις του, δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το καταστατικό του δικαστηρίου.

Η Ιταλία έχει δηλώσει πως δεν είναι εφικτό να συλλάβει τον Νετανιάχου, όσο αυτός παραμένει επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Οι δικαστές του ΔΠΔ ανακοίνωσαν πως έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι οι Νετανιάχου και Γκάλαντ είναι ποινικά υπεύθυνοι για πράξεις στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση ως πολεμικών όπλων φόνων, διωγμών και λιμού στο πλαίσιο μιας «εκτεταμένης και συστηματικής επίθεσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Γάζας».

Το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Γάζα σε απάντηση στη φονική επίθεση της Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει δηλώσει πως θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος του Νετανιάχου και του Γκάλαντ.

Πηγή: skai.gr

