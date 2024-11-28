Ρωσία-Ουκρανία: Οι δύο χώρες επιστρέφουν παιδιά στις οικογένειές τους

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να επιστρέψουν η μία στην άλλη συνολικά εννέα παιδιά προκειμένου να επανενωθούν με μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο, στην τελευταία ανταλλαγή ανθρωπιστικού χαρακτήρα μεταξύ των εμπόλεμων κρατών.

Οι μετακινήσεις αυτές συμφωνήθηκαν ύστερα από τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, που έχει αναλάβει τέτοιο ρόλο αρκετές φορές μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου.

Η Ουκρανία λέει ότι από την έναρξη του πολέμου 20.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε υπό ρωσική κατοχή έδαφος χωρίς τη συναίνεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους, χαρακτηρίζοντας τις απαγωγές έγκλημα πολέμου που πληρεί τα κριτήρια που ορίζει συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για γενοκτονία.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι προστάτευσε τα ευπαθή παιδιά από την ζώνη πολέμου.

Η Ρωσίδα επίτροπος για τα Παιδιά Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα δήλωσε σήμερα ότι έξι αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας έξι έως 16 ετών, επιστρέφονται σε συγγενείς τους στην Ουκρανία.

«Τα περισσότερα από τα παιδιά ζούσαν στη Ρωσία με στενούς συγγενείς, κυρίως με τις γιαγιάδες τους. Ένα αγόρι, ηλικίας 16 ετών, που είχε μείνει χωρίς γονική φροντίδα από τη γέννησή του, βρισκόταν στο ορφανοτροφείο Αλεσκίνσκι. Ο αδελφός του πήρε την κηδεμονία του παιδιού», δήλωσε η ίδια.

Η Λβόβα-Μπέλοβα δεν διευκρίνισε πώς τα περισσότερα από τα παιδιά είχαν καταλήξει στη Ρωσία.

«Οι ιστορίες των παιδιών διαφέρουν και κάποιες είναι πραγματικά δραματικές. Οι γονείς ενός 12χρονου αγοριού πήραν διαζύγιο και φέτος πέθανε η μητέρα του. Τώρα το αγόρι θα πάει στον πατέρα του στην Ουκρανία».

Η Λβόβα-Μπέλοβα δήλωσε ότι η διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέστησε επίσης δυνατό τον επαναπατρισμό δύο νεαρών αγοριών ρωσικής καταγωγής, ηλικίας επτά και εννέα ετών, από την Ουκρανία.

Η ίδια δήλωσε ότι το μεγαλύτερο αγόρι θα επανενωθεί με τη μητέρα του, αφού ζούσε με τον πατέρα και τη γιαγιά του στην Ουκρανία από το 2019. Το μικρότερο αγόρι επιστρέφει στον πατέρα του μετά τον θάνατο της μητέρας του, που το είχε πάρει στην Ουκρανία το 2020.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

