Ρουμανία: Ο Γκεοργκέσκου αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος

Οι ρουμανικές εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη κατά του φιλορώσου πολιτικού Κάλιν Γκεοργκέσκου, παραπέμποντάς τον σε δίκη με την κατηγορία ότι επιχείρησε να διαταράξει την εθνική ασφάλεια, σχεδιάζοντας βίαιες κινητοποιήσεις μετά την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Η Ρουμανία, κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο μετά από υποψίες για ρωσική παρέμβαση υπέρ του Γκεοργκέσκου, σφοδρού επικριτή του ΝΑΤΟ, των Βρυξελλών και της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Η Μόσχα διέψευσε τις κατηγορίες περί ανάμειξης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν την Τρίτη ότι τα στοιχεία δείχνουν πως, μετά την ακύρωση των εκλογών, είχε συνωμοτήσει με τον Χοράτιου Πότρα, πρώην στρατιώτη της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, για να οργανώσουν βίαιες διαδηλώσεις.

Παραμένει ασαφές πότε θα ξεκινήσει η δίκη.

Στις εκλογές, που διεξήχθησαν εκ νέου τον Μάιο, κέρδισε τελικά ο φιλοευρωπαίος κεντρώος Νίκουσορ Νταν. Ο Γκεοργκέσκου αποκλείστηκε από την εκ νέου υποψηφιότητα και τέθηκε υπό έρευνα για δύο υποθέσεις. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Δίωξη και σε άλλα 21 άτομα

Μαζί με τον Γκεοργκέσκου, οι εισαγγελείς άσκησαν την Τρίτη δίωξη και σε άλλους 21 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και τον Χοράτιου Πότρα, μισθοφόρο που είχε προηγουμένως εργαστεί ως στρατιωτικός εργολάβος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελέων, μετά από μυστική συνάντηση με τον Γκεοργκέσκου, ο Πότρα συγκρότησε «παραστρατιωτική ομάδα 21 ατόμων η οποία αποφάσισε να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι, όπου … θα προκαλούσε διαδηλώσεις με στόχο να εξασφαλίσουν μαζική υποστήριξη του πληθυσμού εναντίον των θεσμών του κράτους δικαίου».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Άλεξ Φλορέντα δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι έρευνες αποκάλυψαν σχέδιο υβριδικών επιθέσεων εναντίον της Ρουμανίας τον τελευταίο χρόνο, με στόχο να επηρεαστούν οι ψηφοφόροι και να αποδυναμωθούν οι κρατικοί θεσμοί.

Η εκστρατεία περιλάμβανε κυβερνοεπιθέσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και διαδικτυακή παραπληροφόρηση. Κυβερνοεπιθέσεις τύπου ransomware που συνδέονται με φιλορωσικές ομάδες όπως οι Lockbit, Lynx, Akira και Ransom Hub έπληξαν περισσότερους από 13 κρατικούς θεσμούς, 12 εταιρείες μεταφορών και 17 τράπεζες, ανέφερε ο Φλορέντα.

Αν και παρόμοιες υβριδικές επιθέσεις σημειώθηκαν και στην Τσεχία και την Πολωνία, ο Φλορέντα δήλωσε ότι στη Ρουμανία είχαν στόχο στην κινητοποίηση εξτρεμιστικών ομάδων, οι οποίες ενέτειναν τη ρητορική μίσους υιοθετώντας αφηγήματα που ταίριαζαν με τα ρωσικά πρότυπα και δίκτυα προπαγάνδας.

Η Μόσχα έχει διαψεύσει κάθε ανάμειξη σε εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Ο Γκεοργκέσκου, σύμφωνα με τον Φλορέντα, είχε επωφεληθεί από διαδικτυακές εκστρατείες. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος είχε εξασφαλίσει προβολή σε περισσότερες από 40 διαδικτυακές ομάδες που είναι γνωστό ότι διαδίδουν παραπληροφόρηση, με συνολικά 1,3 εκατομμύρια μέλη.

