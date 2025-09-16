Ο Πούτιν στις ασκήσεις «Zapad 2025» με στρατιωτική στολή - Δείτε βίντεο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε την Τρίτη τις στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad 2025», εμφανιζόμενος με στρατιωτική στολή.

🤡 Putin shows up at the "Zapad-2025" exercises in military uniform. pic.twitter.com/7ZbNNJE1qN September 16, 2025

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ασκήσεις στοχεύουν στην προετοιμασία για την άμυνα του «Ενωσιακού Κράτους» Ρωσίας–Λευκορωσίας.

O Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι στις ασκήσεις συμμετείχαν περίπου 50.000 στρατιώτες σε ρωσικό έδαφος και 7.000 στο έδαφος της Λευκορωσίας.



Πηγή: skai.gr

