Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Πούτιν στις ασκήσεις «Zapad 2025» με στρατιωτική στολή - Δείτε βίντεο

O Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι στις ασκήσεις συμμετείχαν περίπου 50.000 στρατιώτες σε ρωσικό έδαφος και 7.000 στη Λευκορωσία.

Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε την Τρίτη τις στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad 2025», εμφανιζόμενος με στρατιωτική στολή. 

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ασκήσεις στοχεύουν στην προετοιμασία για την άμυνα του «Ενωσιακού Κράτους» Ρωσίας–Λευκορωσίας. 

O Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι στις ασκήσεις συμμετείχαν περίπου 50.000 στρατιώτες σε ρωσικό έδαφος και 7.000 στο έδαφος της Λευκορωσίας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άσκηση Zapad Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark