Περισσότερα από 20 άτομα που συμμετείχαν στο gaming chat του υπόπτου για τη δολοφονία του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον μπαίνουν σε διαδικασία ανάκρισης, δήλωσε ο επικεφαλής του FBI, Πατέλ.

Πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, Αμερικανοί γερουσιαστές μπαίνουν σε διάλογο με τον Πατέλ, έχοντας το δικαίωμα ενημέρωσης, ωστόσο οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές συνεχίζουν να κατηγορούν τον επικεφαλής για πολιτικοποίηση του FBI.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι ρώτησε αν ο Ρόμπινσον έδρασε μόνος του στη δολοφονία του Κερκ. Ο Πατέλ απάντησε ότι οι αρχές ανακρίνουν ήδη πρόσωπα από το chat στο Discord, όπου ο ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και πως είναι πιθανό να υπήρξαν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Ο Πατέλ τόνισε ότι οι ερευνητές θα μιλήσουν με «όλους όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Discord chat» και θα ακολουθήσουν κάθε πιθανό στοιχείο. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για περίπου 20 άτομα, απάντησε ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Πατέλ αρνείται παρέμβαση του Τραμπ

Σε μία από τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις της ακρόασης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμένταλ κατηγόρησε τον διευθυντή του FBI Πατέλ για πολιτικοποίηση της υπηρεσίας και εκκαθαρίσεις αντιπάλων.

«Μας είπατε ψέματα», δήλωσε ο γερουσιαστής, υπενθυμίζοντας ότι ο Πατέλ είχε δεσμευτεί κατά την επικύρωση του διορισμού του να μην ασκήσει πολιτική στο έργο του FBI. Ο Μπλουμένταλ υποστήριξε ότι υπάρχουν αυξανόμενες αποδείξεις πως έγιναν απολύσεις για λόγους αντεκδίκησης, κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου.

Ο Πατέλ απάντησε ότι «διαφωνεί πλήρως» με τον χαρακτηρισμό και πως δεν παίρνει ελαφρά την κατηγορία ότι είπε ψέματα. Ερωτηθείς αν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ του μίλησαν για αποφάσεις προσωπικού, απάντησε: «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις», αρνούμενος πολιτική παρέμβαση.

Όταν πιέστηκε περαιτέρω, παραδέχθηκε ότι ο Λευκός Οίκος έχει λόγο στον προϋπολογισμό και στη γενικότερη κατανομή προσωπικού, αλλά τόνισε ότι οι απολύσεις είναι αποκλειστικά δική του απόφαση.

Κατηγορίες για πολιτικές εκκαθαρίσεις στο FBI

Στη διάρκεια της ίδιας ακρόασης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς εξέφρασε και αυτός την ανησυχία ότι το FBI έχει πολιτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι ο Πατέλ έχει «ξεκαθαρίσει το τοπίο», απομακρύνοντας στελέχη που είχαν ασχοληθεί με έρευνες γύρω από τον πρώην πρόεδρο Τραμπ.

Τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι, που απολύθηκαν τον περασμένο μήνα, μήνυσαν τον Πατέλ υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή τους έγινε για πολιτικούς λόγους και κατόπιν οδηγιών του Λευκού Οίκου. Ο ίδιος είπε ότι διαφωνεί με μεγάλο μέρος των ισχυρισμών, αλλά επικαλέστηκε τη συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία ως λόγο που δεν μπορεί να απαντήσει λεπτομερώς.

Ο Ρεπουμπλικανός Τζος Χόλεϊ εστίασε επίσης στη δολοφονία του Κερκ, ρωτώντας αν η επίθεση συνδέεται με εχθρότητα απέναντι στους Χριστιανούς. Ο Πατέλ απάντησε ότι οι πιο στενοί άνθρωποι του υπόπτου είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις πεποιθήσεις και την ιδεολογία του.

