Πριν από την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σύμφωνα με το Sky News.
Όταν έμαθε ότι ο Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, είναι ένας καλός τρόπος να φύγεις, υποθέτω».
«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν υπέροχος», πρόσθεσε. «Για αρκετά χρόνια δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», τόνισε.
Όταν ρωτήθηκε για την αγαπημένη του ταινία, ο Τραμπ απάντησε: «Έχει πολλές. Έκανε επτά ή οκτώ υπέροχες ταινίες».
«Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ο πιο δημοφιλής», επεσήμανε.
Ο Ρέντφορντ είχε στο παρελθόν επικρίνει τον Τραμπ, παρομοιάζοντας την πρώτη του θητεία με «μεταμφιεσμένη μοναρχία».
