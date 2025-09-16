Πριν από την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σύμφωνα με το Sky News.

Όταν έμαθε ότι ο Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, είναι ένας καλός τρόπος να φύγεις, υποθέτω».

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν υπέροχος», πρόσθεσε. «Για αρκετά χρόνια δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για την αγαπημένη του ταινία, ο Τραμπ απάντησε: «Έχει πολλές. Έκανε επτά ή οκτώ υπέροχες ταινίες».

«Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ο πιο δημοφιλής», επεσήμανε.

Ο Ρέντφορντ είχε στο παρελθόν επικρίνει τον Τραμπ, παρομοιάζοντας την πρώτη του θητεία με «μεταμφιεσμένη μοναρχία».

Πηγή: skai.gr

