Ρουάντα: Αρκετοί μισθοφόροι παραδόθηκαν στις αρχές της Λ.Δ. του Κονγκό

Δεκάδες Ρουμάνοι στρατιώτες, μισθοφόροι μιας ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας που είχε δραστηριοποιηθεί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), διέσχισαν σήμερα τα σύνορα με τη γειτονική Ρουάντα για να παραδοθούν στις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το Κιγκάλι.

Άνδρες ντυμένοι με πολιτικά ή με ένα απλό παντελόνι παραλλαγής, περιστοιχισμένοι από ένοπλους Ρουαντέζους στρατιώτες, περίμεναν στη σειρά για να περάσουν με τα πόδια στη Ρουάντα, μέσω του μεθοριακού φυλακίου του Γκισένι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, οι Ρουαντέζοι στρατιώτες ερευνούσαν τα πράγματά τους, άνοιγαν τα σακίδιά τους και στη συνέχεια οι μισθοφόροι παρουσιάζονταν ένας προς έναν για να τους γίνει σωματική έρευνα και να καταγραφούν.

«Δεν βρισκόμασταν στο πεδίο της μάχης, ήμασταν εκεί για να εκπαιδευτούμε και να βοηθήσουμε το πυροβολικό», υποστήριξε ένας από αυτούς, δηλώνοντας ότι ονομάζεται «Εμίλ».

Οι μισθοφόροι αυτοί είναι μεταξύ εκείνων που είχαν σταλεί για να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ απέναντι στο κίνημα Μ23, που στηρίζεται από τη Ρουάντα, στην περιοχή της Γκόμα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουάντας επιβεβαίωσε την παράδοσή τους, κάνοντας λόγο για «280 Ρουμάνους μισθοφόρους» οι οποίοι θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο Κιγκάλι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα για να μην κινδυνεύσουν οι άνθρωποι αυτοί. Χθες, η κυβέρνηση συνεδρίασε εκτάκτως για να συζητήσει «την επιδείνωση της κατάστασης» στην ανατολική ΛΔΚ «όπου βρίσκονται Ρουμάνοι πολίτες, εργαζόμενοι για την (τοπική) κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας αποστολής εκπαίδευσης του στρατού» της χώρας αυτής.

Τέσσερις μισθοφόροι τραυματίστηκαν στις μάχες, είπε ο επικεφαλής τους, ο Κονσταντίν Τιμοφτέ, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Ρουμανίας. «Ο εθνικός στρατός εγκατέλειψε τη μάχη και αναγκαστήκαμε να υποχωρούμε μαχόμενοι», πρόσθεσε.

Το Μ23 και ο στρατός της Ρουάντας έχουν καταλάβει σχεδόν όλη την Γκόμα, απ’ όπου εκδίωξαν τις δυνάμεις της ΛΔΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

