Στα μέσα του προηγούμενο Οκτώβρη, η είδηση ότι ένας Ρώσος ναυαγός σώθηκε μετά από περιπλάνηση 66 ημερών στη θάλασσα της ρωσικής Άπω Ανατολής έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο ίδιος βρέθηκε σώος αλλά μέσα στη βάρκα βρέθηκαν νεκροί ο αδελφός και ο 15χρονος ανιψιός του, τυλιγμένοι με πλαστικές σακούλες και μουσαμάδες.

Ο Μιχαήλ Πιτσούγκιν, 46 ετών, είχε εντοπιστεί τυχαία στις 14 Οκτωβρίου από αλιευτικό σκάφος ονόματι «Άγγελος» στη θάλασσα του Οχότσκ, κοντά στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από το σημείο από όπου είχαν αποπλεύσει. Κατάφερε να επιβιώσει σε ακραίες συνθήκες, μαζεύοντας το νερό της βροχής και προστατευόμενος από έναν υπνόσακο από τρίχωμα καμήλας αλλά οι δύο άλλοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους.

Невероятная история из Камчатки. Мужчина более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море. Его нашли живым спустя 67 дней. Его брат и племянник погибли. pic.twitter.com/EmqkDtINQy — 🇷🇺 ⚓️ 𝕮𝖔𝖒𝖒𝖔𝖉𝖔𝖗𝖊 𝕬𝖗𝖈𝖙𝖎𝖈 ⚓️ (@CaesarGI) October 15, 2024

Σήμερα ο Πιτσούγκιν κατηγορήθηκε για παραβίαση «κανόνων ασφαλείας» καθώς προκάλεσε τον θάνατο δυο συγγενών του που επέβαιναν στο ίδιο σκάφος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για παραβίαση των κανόνων θαλάσσιων μεταφορών, η οποία οδήγησε στον θάνατο εξ αμελείας των δύο προσώπων και ο Πιτσούγκιν αρχικά ανακρίθηκε ως μάρτυρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

Δεν είχε συντηρήσει σωστά τη μηχανή του σκάφους, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το Ria Novosti. Αυτό προκάλεσε βλάβη, και στη συνέχεια την «ανεξέλεγκτη παράσυρση» του σκάφους και τελικά «τον θάνατο των δύο προσώπων σε τραγικές συνθήκες», δήλωσε ο ίδιος.

Τελικά του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, όπως δήλωσε ο Στάνισλαβ Αστατσένκο, αξιωματούχος στη διεύθυνση μεταφορών στη ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Ο Μιχαήλ Πιτσούγκιν κινδυνεύει με κάθειρξη έως επτά ετών εάν κριθεί ένοχος.

Ύστερα από τη διάσωσή του, ο Πιτσούγκιν είχε δηλώσει στη ρωσική τηλεόραση ότι σώθηκε «με τη βοήθεια του Θεού». Είπε ότι δεν έχει άλλες «επιλογές» παρά να παραμείνει ζωντανός. «Έχω τη μητέρα μου στο σπίτι, την κόρη μου…».

Η σύζυγός του Εκατερίνα είχε πει τότε, σύμφωνα με την Komsomolskaya Pravda, ότι έγινε «κάποιο θαύμα».

Ο ίδιος είχε πάντως χάσει το ήμισυ της μάζας σώματός του: ζύγισε 50 κιλά όταν επέστρεψε συγκριτικά με 100 όταν ξεκίνησε το ταξίδι του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.