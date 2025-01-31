Ο πρόεδρος της Κολομβίας ζήτησε από τους Κολομβιανούς χωρίς έγγραφα στις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τις δουλειές τους και να επιστρέψουν

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ζήτησε από τους Κολομβιανούς χωρίς έγγραφα στις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τις δουλειές τους και να επιστρέψουν στη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας θα προσφέρει πιστώσεις σε όσους εγγράφονται στα προγράμματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου ότι η Κολομβία είχε αποδεχτεί τους όρους που είχε θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών στη χώρα αυτή, προσθέτοντας ότι κατά συνέπεια αναστέλλονται οι δασμοί και οι κυρώσεις που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Η κολομβιανή κυβέρνηση αποδέχτηκε όλους τους όρους του προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απεριόρισης αποδοχής όλων των παράνομων αλλοδαπών από την Κολομβία που επαναπροωθούν οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφέρονται με στρατιωτικά αεροσκάφη, χωρίς περιορισμό ούτε καθυστέρηση», ανέφερε η προεδρία των ΗΠΑ.

Οι δασμοί και οι κυρώσεις θα επανέλθουν σε ισχύ αν η Μπογοτά παραβιάσει τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.