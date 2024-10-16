Μάζευε το νερό της βροχής και ζεσταινόταν με έναν υπνόσακο από τρίχες καμήλας: ο Μιχαήλ Πιτσούγκιν, που βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 67 ημέρες μέσα σε μια φουσκωτή βάρκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, αφηγήθηκε τη δοκιμασία που πέρασε από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο.

Ο 46χρονος Πιτσούγκιν εντοπίστηκε την περασμένη Δευτέρα από ένα αλιευτικό σκάφος με την ονομασία «Άγγελος» στα νερά της Οχοτσκικής Θάλασσας κοντά στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, απίστευτα ταλαιπωρημένο και έχοντας χάσει 50 κιλά.

Μέσα στο φουσκωτό είχε μαζί του τις σορούς του 49χρονου άδερφού του και του 15χρονου ανιψιού του, που είχαν πεθάνει στο ωκεανό.

«Δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να μείνω ζωντανός»

Νοσηλευόμενος στο Μαγκαντάν, ο Πιτσούγκιν μπόρεσε να μιλήσει για λίγο σήμερα σε δημοσιογράφους από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Χλωμός, αλλά χαμογελαστός, αφηγήθηκε με αδύναμη φωνή ορισμένες λεπτομέρειες από τις μέρες που πέρασε πάνω στη λέμβο.

«Χωρίς τη βοήθεια του Θεού, πώς θα μπορούσε να γίνει;» είπε ο Πιτσούγκιν σε βίντεο που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση. «Μάζευα το νερό της βροχής» για να επιβιώσω, εξήγησε, μιλώντας για τον υπνόσακό του από τρίχες καμήλας που τον κρατούσε ζεστό.

«Ήταν μούσκεμα (...), αλλά μπορούσα να σκεπαστώ, να κινούμαι λίγο και να ζεσταίνομαι κάπως», είπε, ισχυριζόμενος ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να παραμείνει ζωντανός: «Έχω τη μητέρα μου στο σπίτι, την κόρη μου...».

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της περιφέρειας Μαγκαντάν, Τατιάνα Σαβτσένκο, δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του επιζώντος είναι «ικανοποιητική» και τόνισε σε μέσα ενημέρωσης ότι οι τοπικές αρχές θα πληρώσουν για την επιστροφή του Πιτσουγκίν στο σπίτι του.

Η εκδρομή που κατέληξε σε τραγωδία

Ο Πιτσούγκιν εργαζόταν ως οδηγός στο νησί Σαχαλίνη και κάλεσε τον αδελφό και τον ανιψιό του να τον επισκεφτούν, σύμφωνα με την Komsomolskaya Pravda, που επικαλέστηκε μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τρεις άνδρες είχαν προγραμματίσει εξόρμηση για να παρατηρήσουν φάλαινες.

Στις 9 Αυγούστου 2024, οι δύο άνδρες και ο 15χρονος έφηβος αναχώρησαν με μια λέμβο Baïkat 470 τύπου καταμαράν από ένα ακρωτήρι της περιφέρειας Χαμπαρόφσκ στο νησί Σαχαλίν, παρασύρθηκε από τα ρεύματα και τα ίχνη τους χάθηκαν.

Η λέμβος παράδερνε στα νερά και μόλις προχθές, 14 Οκτωβρίου, το σκάφος βρέθηκε στα νερά της Οχοτσκικής Θάλασσας περίπου 1.000 χλμ. από την αφετηρία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρωσικές αρχές τους έψαξαν για περίπου 1 μήνα και μετά θεωρήθηκαν νεκροί. Τελικά, τον Μιχαήλ εντόπισε τυχαία ένα ψαράδικο.

Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν μια έρευνα για παραβίαση των κανόνων θαλάσσιων μεταφορών που οδήγησαν στον θάνατο από αμέλεια δύο ατόμων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

