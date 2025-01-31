Ο παγωμένος Νιαγάρας από ψηλά - Η εντυπωσιακή εικόνα από το Copernicus

Μία εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τον παγωμένο Νιαγάρα δημοσιοποίησε το Copernicus, που δείχνει τον ποταμό να έχει ντυθεί στα λευκά.

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς του κόσμου που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ πάγωσαν μερικώς λόγω μιας αρκτικής αέριας μάζας που σάρωσε την περιοχή στις 20 Ιανουαρίου.

Στην εντυπωσιακή εικόνα που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2025, διακρίνονται από ψηλά οι μερικώς παγωμένοι καταρράκτες:

In this #Sentinel2 image from 27 January 2025, the partially frozen Niagara Falls can be seen from above.



Situated on the border between Canada and the USA, they were partially frozen after an Arctic air mass passed through the region.



Learn more:https://t.co/26gfIkPCbf pic.twitter.com/HA1pzTL0Pz — Copernicus EU (@CopernicusEU) January 31, 2025

Το ψυχρό μέτωπο έφερε ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, που έφτασαν μέχρι και τους -20°C σε ορισμένες περιοχές, και δημιούργησε εκπληκτικούς σχηματισμούς πάγου στους καταρράκτες και τις γύρω περιοχές.

Ενώ οι ίδιοι οι καταρράκτες του Νιαγάρα δεν πάγωσαν εντελώς λόγω της συνεχούς ροής του νερού, μεγάλα τμήματα έγιναν στερεά.

Πηγή: skai.gr

