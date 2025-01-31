Λογαριασμός
Ο παγωμένος Νιαγάρας από ψηλά - Η εντυπωσιακή εικόνα από το Copernicus

Στην εντυπωσιακή εικόνα ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2025 από δορυφόρο  - Με θερμοκρασίες έως και -20 βαθμούς πάγωσε μέχρι και ο Νιαγάρας 

Νιαγάρας

Μία εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τον παγωμένο Νιαγάρα δημοσιοποίησε το Copernicus, που δείχνει τον ποταμό να έχει ντυθεί στα λευκά. 

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς του κόσμου που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ πάγωσαν μερικώς λόγω μιας αρκτικής αέριας μάζας που σάρωσε την περιοχή στις 20 Ιανουαρίου.

Στην εντυπωσιακή εικόνα που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2025, διακρίνονται από ψηλά οι μερικώς παγωμένοι καταρράκτες: 

Το ψυχρό μέτωπο έφερε ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, που έφτασαν μέχρι και τους -20°C σε ορισμένες περιοχές, και δημιούργησε εκπληκτικούς σχηματισμούς πάγου στους καταρράκτες και τις γύρω περιοχές.

Ενώ οι ίδιοι οι καταρράκτες του Νιαγάρα δεν πάγωσαν εντελώς λόγω της συνεχούς ροής του νερού, μεγάλα τμήματα έγιναν στερεά. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Copernicus πάγος ποταμός δορυφορικές φωτογραφίες
