Ρώσος μπλόγκερ καταζητείται στη Γκάνα για παράνομα «ροζ βίντεο» με ντόπιες γυναίκες

Πρόσφατα, ο Ρώσος μπλόγκερ Βλαντισλάβ Λιούλκοφ, γνωστός στο διαδίκτυο ως "Yaytseslav", ταξίδεψε στην Γκάνα για σεξοτουρισμό και δημοσίευσε στα social media βίντεο των επαφών που είχε, με περίπου 10 ντόπιες γυναίκες.

Ο 36χρονος Λιούλκοφ επί έναν μήνα κατέγραφε τα πάντα με κρυφή κάμερα στα γυαλιά του, ανέβασε βίντεο στο YouTube και μοιράστηκε το ροζ περιεχόμενο σε ένα ιδιωτικό κανάλι στο Telegram, με χρέωση.

Μετά από λίγο καιρό, πολλές γυναίκες ανακάλυψαν ότι είχαν γυριστεί σε βίντεο χωρίς τη συγκατάθεσή τους και υπέβαλαν καταγγελία στην αστυνομία. Μάλιστα, ένα από αυτά τα κορίτσια, η Rosa, αναγνώρισε τον εαυτό της στα πλάνα και αποφάσισε να κάνει τεστ για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Σύμφωνα με το NEXTA, η εξέταση φέρεται να έδειξε ότι ήταν θετική στον HIV.

Το σώμα της βρέθηκε αργότερα στο διαμέρισμά της στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

Μετά το σκάνδαλο, ο Ρώσος μπλόγκερ άρχισε να διαγράφει βίντεο από τα κανάλια του και εξαφανίστηκε.

Οι αρχές της Γκάνα τον αναζητούν και δηλώνουν έτοιμες να χρησιμοποιήσουν κάθε διπλωματική οδο και να συνεργαστούν με την Interpol για να τον συλλάβουν

Σύμφωνα με τον τοπικό νόμο, ο blogger αντιμετωπίζει έως τρία χρόνια για διακίνηση προσωπικών βίντεο και άλλα τρία επιπλέον χρόνια, με κατηγορίες σχετικές με τον ρατσισμό.





Πηγή: skai.gr

