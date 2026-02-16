Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε εμπορικό πάρκο στο νότιο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 22χρονος άνδρας μετά από επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστούν δύο ακόμη ηλικίας 21 ετών.

Ο ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο ένας 28χρονος άνδρας και δύο γυναίκες, ηλικίας 25 ετών. Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη γυναικών, 21 και 22 ετών, ως ύποπτων για συμμετοχή σε συμπλοκή. Η πρώτη αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, ενώ η δεύτερη παραμένει κρατούμενη.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αρχές, οι οποίες απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το περιστατικό θα είναι οδυνηρό για την τοπική κοινότητα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εργάζονται με γοργούς ρυθμούς για να διαλευκάνουν την υπόθεση και να συλλάβουν τους υπεύθυνους. Προτρέπουμε όποιον γνωρίζει για το περιστατικό να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία».



Πηγή: skai.gr

