Υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι, του κορυφαίου ρώσου αντιπολιτευόμενου και επικριτή του Πούτιν που πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε φυλακή στην Αρκτική όπου κρατούνταν, τιμούν τη μνήμη του σήμερα, δεύτερη επέτειο του θανάτου του.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε ότι ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε με τοξίνη από την κυβέρνηση της Μόσχας με νευροτοξικό παράγοντα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Ρωσία κάνει λόγο για θάνατο από φυσικά αίτια.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή στο Γιάμαλο-Νένετς όπου κρατούνταν, αφού έκανε μια βόλτα και ένιωσε αδιαθεσία εκείνο το πρωί. Η υπηρεσία δήλωσε «ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάνηψης, αλλά δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Το παραϊατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε τον θάνατο του καταδίκου.»

Η χήρα του πολιτικού και ακτιβιστή, Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγορεί τον Πούτιν ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της ενώ η Γερμανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξαν ότι αναλύσεις στα λείψανα του Ναβάλνι έδειξαν ίχνη της πολύ τοξικής ουσίας επιβατιδίνη.

«Η Ρωσία ισχυρίσθηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Όμως δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανόν η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει πως η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε το σοκ του ενώ η Διεθνής Αμνηστία έχει ζητήσει να αποσαφηνισθούν οι συνθήκες του θανάτου του.

Δεν είναι σαφές πώς κατέληξαν στη Δύση δείγματα ιστών του Ναβάλνι.

Παρά τα αιτήματα της μητέρας του Ναβάλνι, οι ρωσικές αρχές έκαναν ημέρες για να παραδώσουν τη σορό του γεγονός που οδήγησε σε φόβους ότι οποιαδήποτε ίχνη δηλητηρίου μπορεί να μην ήταν πλέον ανιχνεύσιμα.

Εκδηλώσεις σε Ευρώπη και Ρωσία

Εκδηλώσεις σχεδιάζονται στη Ρωσία και σε περισσότερες από 20 άλλες χώρες, σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι, η οποία εργάζεται στην εξορία.

Δώδεκα πόλεις στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Αμβούργο και η Λειψία, τιμούν τη μνήμη του σκληρού επικριτή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι άνθρωποι μπορούν να καταθέσουν λουλούδια στο Κοιμητήριο Μπορισόφσκογε της Μόσχας, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ναβάλνι καθώς οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται στη Ρωσία.

«Ανελέητη εκστρατεία» εναντίον των υποστηρικτών του Ναβάλνι

Το 2020 ο Ναβάλνι είχε επιζήσει δολοφονικής απόπειρας με τον παράγοντα χημικού πολέμου Νόβιτσοκ (Novichok).

Ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την απουσία εξηγήσεων από τη Ρωσία.

«Μέχρι σήμερα, οι ρωσικές αρχές συγκαλύπτουν τις συνθήκες του θανάτου του», δήλωσε η Γιούλια Ντούχροβ, γενική γραμματέας του γερμανικού γραφείου της Διεθνούς Αμηστίας.

Ταυτόχρονα, ο μηχανισμός εξουσίας διεξάγει μια «ανελέητη εκστρατεία» εναντίον των υποστηρικτών του Ναβάλνι, πρόσθεσε. Οι δικηγόροι του βρίσκονται στη φυλακή. «Αυτή η συστηματική καταπίεση δείχνει πόσο ασυμβίβαστα δρα το ρωσικό κράτος εναντίον οποιασδήποτε μορφής ειρηνικής επίκρισης», δήλωσε η Ντούχροβ. Οποιαδήποτε επίκριση εναντίον της κυβέρνησης ποινικοποιείται.

Η Ντούχροβ απηύθυνε έκκληση στις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν αυτούς που κρατούνται και να ακυρώσουν «αδικαιολόγητες καταδίκες», ενώ κάλεσε επίσης τη γερμανική κυβέρνηση να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται πολιτικές διώξεις από τη Ρωσία, για παράδειγμα μέσω ευέλικτων κανονισμών για έκδοση αδειών εισόδου και για προσωρινή διαμονή.

Η οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων Memorial, η οποία διατηρεί κατάλογο με τους πολιτικούς κρατουμένους, εκτιμά ότι η Ρωσία κρατεί τουλάχιστον 5.027 ανθρώπους στη φυλακή για πολιτικούς λόγους, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό αυτό «ελάχιστη εκτίμηση».

«Υποθέτουμε ότι στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον οι διπλάσιοι πολιτικοί κρατούμενοι», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.