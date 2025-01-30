Η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί να επεκτείνει και να αναβαθμίσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, που είναι ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο, για να αντιμετωπίσει την απειλή που αντιμετωπίζει από τη Δύση, δήλωσε Ρώσος διπλωμάτης την Πέμπτη.

«Στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται, δεν είναι πλέον δυνατό να μιλάμε για στρατηγική (πυρηνική) σταθερότητα στο κλασικό διμερές της πλαίσιο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης Γκριγκόρι Μασκόφ στο ρωσικό περιοδικό International Affairs.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κούρσα εξοπλισμών και ότι σήμερα διάφορες χώρες αναπτύσσουν πυραυλική τεχνολογία.

«Είναι πιθανό, υπό τις παρούσες συνθήκες αντιπαράθεσης με τη Δύση, με ορατή της πολιτική πρόκλησης στρατηγικής ζημιάς στη Ρωσία, να χρειαστεί να επανεξετάσουμε το ζήτημα άρσης των περιορισμών για το πυρηνικό και πυραυλικό οπλοστάσιο με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμισή τους», τόνισε ο Μασκόφ.



