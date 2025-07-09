Ρώσος αξιωματούχος πέθανε στο γραφείο του την ίδια ημέρα που ο αποπεμφθείς υπουργός Μεταφορών αυτοκτόνησε

Ρώσος αξιωματούχος του τομέα των Μεταφορών πέθανε ξαφνικά στο γραφείο του την ίδια ημέρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέπεμψε τον υπουργό Μεταφορών της χώρας Ρόμαν Σταροβόιτ, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να αυτοκτόνησε.

Ο δεύτερος νεκρός είναι ο Αντρέι Κορνέιτσουκ, αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οδοποιίας.

Ο Κορνέιτσουκ πέθανε στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Μεταφορών στη Μόσχα, προχθές Δευτέρα.

Σύμφωνα με κανάλια Telegram που έχουν στενούς δεσμούς με τις ρωσικές αρχές, ο 42χρονος αξιωματούχος φέρεται να σηκώθηκε απότομα από την καρέκλα του και στη συνέχεια έπεσε νεκρός.

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του επί τόπου. Η προκαταρκτική εξέταση δείχνει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι δύο θάνατοι σχετίζονται.

Ο θάνατος του τέως υπουργού Μεταφορών Ρόμαν Σταρόβοιτ λίγες μόνο ώρες μετά την καρατόμηση του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου.

Ο Ρώσος πρώην υπουργός Μεταφορών, «αυτοκτόνησε», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Izvestiya που επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης. Ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για απάτες και υπεξαίρεση στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου διετέλεσε κυβερνήτης, και κινδύνευε με 20ετή κάθειρξη.

Ο Σταρόβοιτ φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα. Ο Σταρόβοιτ φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο Tesla κοντά στο σπίτι του στο Οντίντσοβο στην περιφέρεια της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.