Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN) πραγματοποίησε η αστυνομία την Τετάρτη, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Ζορτντάν Μπαρντέλα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, λέγοντας ότι η επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας «νέας εκστρατείας παρενόχλησης».

«Από τις 8:50 σήμερα το πρωί, τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Συσπείρωσης, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων των ηγετών του, έχουν υποστεί έφοδο που διεξήχθη από περίπου 20 αστυνομικούς... συνοδευόμενους από δύο ανακριτές» δήλωσε ο Μπαρντέλα.

«Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα έγγραφα και τα λογιστικά αρχεία του κορυφαίου κόμματος της αντιπολίτευσης έχουν κατασχεθεί, αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τις ακριβείς αιτίες» αναφέρει.

Depuis 8h50 ce matin, le siège du Rassemblement National - y compris les bureaux de ses dirigeants - font l’objet d’une perquisition menée par une vingtaine de policiers de la Brigade financière, armés et en gilets pare-balles, accompagnés de deux juges d’instruction.



Tous les… — Jordan Bardella (@J_Bardella) July 9, 2025

Η έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού στο Reuters, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών του κόμματος για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2022, καθώς και για τις ευρωεκλογές του 2024.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο «αποδοχής δανείων για τη διεξαγωγή προεκλογικής εκστρατείας που υπερβαίνουν τα όρια», συμπεριλαμβανομένων και παράνομων δανείων, καθώς και «του σοβαρότερου ξεπλύματος χρήματος από απάτη, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων».

Οι εισαγγελικές αρχές πρόσθεσαν ότι «δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο», σημειώνοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

