Ρώσοι φυγάδες κατά του Πούτιν: Η ιστορία ενός ζευγαριού που έγιναν κατάσκοποι της Ουκρανίας

Λίγο μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα στην Ουκρανία το 2014, ο Σεργκέι και η Τατιάνα Βορόνκοφ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Το ζευγάρι, σημειώνει το BBC, το οποίο από καιρό ασκούσε κριτική στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε καταδικάσει τις ενέργειες της Ρωσίας σε φίλους και γνωστούς. Σε απάντηση, τους είπαν ότι αν δεν τους άρεσε μπορούσαν να φύγουν. Και έτσι, το ζευγάρι, και οι δύο Ρώσοι πολίτες, αποφάσισε να μετακομίσει στην Ουκρανία, όπου γεννήθηκε η Τατιάνα.

Το 2019 εγκαταστάθηκαν τελικά στη Νοβολουμπίμιβκα, ένα χωριό περίπου 300 κατοίκων στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια. Το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα σκυλιά και άρχισε να εκτρέφει ζώα, ενώ ο Σεργκέι, 55 ετών, βρήκε δουλειά ως τοπογράφος - ήταν η ειδικότητά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σοβιετικό στρατό.

Ήλπιζαν σε μια ήσυχη ζωή. Αλλά όταν η Μόσχα εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η γαλήνη της νέας τους ζωής διαλύθηκε από τους πρώτους ρωσικούς πυραύλους που πέταξαν πάνω από το σπίτι τους. «Άκουσα κάτι να σφυρίζει, κάτι να πετάει και βγήκα έξω», θυμάται η 52χρονη Τατιάνα. «Ένας πύραυλος πετούσε ακριβώς πάνω από το σπίτι. Μπήκα στο διαδίκτυο για να δω τι είχε συμβεί και έγραφαν ότι το Κίεβο είχε ήδη βομβαρδιστεί».

Το ζευγάρι βρέθηκε γρήγορα σε κατεχόμενο από τη Ρωσία έδαφος και αποφάσισαν να γίνουν πληροφοριοδότες της Ουκρανίας.

Ακολούθησε κράτηση, ανάκριση, απόδραση στην Ευρώπη - και μια ευχαριστήρια επιστολή από τον ουκρανικό στρατό.

Όταν μια ρωσική αυτοκινητοπομπή πέρασε για πρώτη φορά από το σπίτι τους, η Τατιάνα αποφάσισε να δράσει.

Έτρεξε μέσα και έστειλε μήνυμα σε έναν γνωστό της στο Κίεβο, για τον οποίο πίστευε ότι είχε επαφές στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας. Αυτός με τη σειρά του της έστειλε έναν σύνδεσμο σε ένα chatbot στην εφαρμογή Telegram, όπου της είπε ότι θα επικοινωνούσε μαζί της ένα άτομο.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από το ζευγάρι να παράσχει τη θέση και τις λεπτομέρειες των ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και του στρατιωτικού εξοπλισμού που είχε δει, ιδίως πυραυλικά συστήματα και άρματα μάχης. Οι τοποθεσίες θα βοηθούσαν τον ουκρανικό στρατό να στοχεύσει και να καταστρέψει τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή με drones και πυροβολικό.

«Δεν το θεωρήσαμε προδοσία», είπε η Τατιάνα, η οποία μαζί με τον Σεργκέι επιμένει ότι οι πληροφορίες που έδωσαν δεν οδήγησαν σε πλήγματα κατά αμάχων ή πολιτικών υποδομών. «Κανείς δεν επιτέθηκε στη Ρωσία. Ήταν ένας αγώνας ενάντιο στο κακό».

Για δύο χρόνια, ο Σεργκέι συνέλεγε συντεταγμένες και η Τατιάνα τις μετέδιδε από το τηλέφωνό της - αφαιρώντας όλα τα ίχνη των μηνυμάτων στη συνέχεια - όταν η πρόσβαση του χωριού τους στο διαδίκτυο τους το επέτρεπε.

Όλα αυτά όμως τελείωσαν όταν ο Σεργκέι συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024 από ένοπλους άνδρες, ενώ ψώνιζε σπόρους για κηπουρική στο περιφερειακό κέντρο του Τόκμακ.

Ανάκριση

Ο Σεργκέι ανέφερε ότι τον πήγαν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και τον έβαλαν σε ένα κρύο υπόγειο λάκκο - πλάτους περίπου δύο μέτρων και βάθους τριών μέτρων - όπου κοιμόταν σε θέση οκλαδόν.

Την επόμενη ημέρα τον ανέκριναν για το αν είχε μεταβιβάσει λεπτομέρειες για τις ρωσικές θέσεις στους Ουκρανούς. Ο Σεργκέι είπε ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης κρατούσαν μια σακούλα πάνω από το κεφάλι του και τον απειλούσαν με βία.

Αφού αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή του, ο Σεργκέι ομολόγησε την τέταρτη ημέρα της αιχμαλωσίας του, φοβούμενος ότι αν υποστεί βία θα μπορούσε κατά λάθος να εμπλέξει και άλλους.

Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, η Τατιάνα αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για το πού βρισκόταν. Ταξίδεψε στην περιοχή και τηλεφώνησε σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, ενώ ο γιος του ζευγαριού, ο οποίος ζούσε ακόμη κοντά στη Μόσχα, επικοινώνησε με διάφορες αρχές εκεί.

Δέκα ημέρες μετά τη σύλληψη του Σεργκέι, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έρευνα στο σπίτι των Βορόνκοφ και ξέθαψαν 4.400 δολάρια που είχε κρύψει το ζευγάρι στον κήπο του. Λίγο αργότερα, η Τατιάνα πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της «βρισκόταν σε ένα υπόγειο» και ότι τον είχε η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, η FSB.

Εβδομάδες αργότερα, μετά από 37 ημέρες αιχμαλωσίας, ο Σεργκέι αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι βοήθησε την Ουκρανία στην κάμερα από άτομα που του συστήθηκαν ως FSB. Όμως, προς έκπληξή του, αφέθηκε ελεύθερος δύο ημέρες αργότερα, αν και κατασχέθηκαν σχεδόν όλα τα έγγραφά του, συμπεριλαμβανομένου του διαβατηρίου του. Μέχρι και σήμερα, ο Σεργκέι και η Τατιάνα δεν καταλαβαίνουν γιατί αφέθηκε ελεύθερος.

Ωστόσο, το BBC αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μέρη της Ουκρανίας που έχιε καταλάβει η Ρωσία, όπου οι ερευνητικές και δικαστικές διαδικασίες στερούνται διαφάνειας και συχνά δεν δίνονται εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους ένα άτομο κρατείται ή αφήνεται ελεύθερο.

Τις εβδομάδες μετά την απελευθέρωση του Σεργκέι, το ζευγάρι πίστευε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση, με αυτοκίνητα να πλησιάζουν συνεχώς στο σπίτι τους και αγνώστους να τους ρωτούν αν πουλάνε κάτι.

Πιστεύοντας ότι δεν θα έμεναν ποτέ μόνοι τους, το ζευγάρι άρχισε να σχεδιάζει έναν τρόπο να διαφύγει. Αφού συμβουλεύτηκαν ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Σεργκέι και η Τατιάνα αποφάσισαν να προσπαθήσουν να ταξιδέψουν στη Λιθουανία. Αλλά για να το κάνουν αυτό, έπρεπε πρώτα να επιστρέψουν στη Ρωσία για να αποκτήσει ο Σεργκέι νέο διαβατήριο.

Οι γείτονές τους στη Νοβολουμπίμιβκα τους βοήθησαν αγοράζοντας από αυτούς ζώα και οικιακές συσκευές. Το ζευγάρι κατάφερε ακόμη και να βρει ένα νέο σπίτι για τα σκυλιά τους, τα οποία ο Σεργκέι λέει ότι ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία του.

Απόδραση

Το ζευγάρι ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του. Φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να τους σταματήσουν και να τους ανακρίνουν οι ρωσικές δυνάμεις, επινόησαν μια ιστορία συγκάλυψης ότι πήγαν στην παραλία για να πάρουν καθαρό αέρα για την Τατιάνα, η οποία πάσχει από άσθμα. Έφεραν μάλιστα ένα ψάθινο καπέλο και ένα δαχτυλίδι από καουτσούκ για να κάνουν την ιστορία πιο πειστική. Αλλά τελικά δεν τους σταμάτησαν.

Στο ζευγάρι αρχικά δεν επετράπη η είσοδος στη Ρωσία, αλλά τελικά μπόρεσαν να εισέλθουν αφού ο Σεργκέι πήρε πιστοποιητικό που αποδείκνυε ότι είχε υποβάλει αίτηση για νέο διαβατήριο. Μετά από καθυστερήσεις στην έκδοση του διαβατηρίου του και μια αποτυχημένη προσπάθεια να φύγει από τη Ρωσία μέσω Λευκορωσίας, ο Σεργκέι αγόρασε ένα ψεύτικο διαβατήριο μέσω Telegram.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι μπόρεσε να ταξιδέψει με λεωφορείο στη Λευκορωσία και να περάσει τα σύνορα χρησιμοποιώντας το πλαστό έγγραφο του Σεργκέι. Από εκεί, πέρασαν στη Λιθουανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, αν και ο Σεργκέι συνελήφθη για κατοχή πλαστών εγγράφων. Αργότερα κρίθηκε ένοχος για χρήση πλαστού διαβατηρίου από λιθουανικό δικαστήριο. Το ζευγάρι ζει τώρα σε καταφύγιο για αιτούντες άσυλο και ελπίζει να εγκατασταθεί στη Λιθουανία.

Ο ουκρανικός στρατός τους έστειλε ευχαριστήρια επιστολή για να υποστηρίξει το αίτημά τους για άσυλο.

Οι πράξεις των Βορόνκοφ προκάλεσαν βαθιά ρήγματα στην οικογένεια. Ο γιος τους, ο οποίος παραμένει στη Ρωσία, σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του όταν έμαθε τι είχαν κάνει. Η μητέρα του Σεργκέι, η οποία είναι 87 ετών, εξακολουθεί να ζει στη Ρωσία και υποστηρίζει τον πόλεμο και τον πρόεδρο Πούτιν.

Παρόλα αυτά, το ζευγάρι είναι ανένδοτο ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη Ρωσία. «Μόνο αν αρχίσει (Η Ρωσία) να δείχνει λίγη ανθρωπιά», είπε ο Σεργκέι και πρόσθεσε: «Προς το παρόν, δεν βλέπω τίποτα ανθρώπινο εκεί».

