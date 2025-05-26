Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπουν οι δύο πλευρές γύρω από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς Παλαιστίνιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Χαμάς αποδέχθηκε πρόταση του Αμερικανού διαμεσολαβητή Στιβ Γουίτκοφ, ισχυρισμός που διαψεύστηκε τόσο από το Ισραήλ όσο και από τον ίδιο τον απεσταλμένο του Τραμπ.

Ειδικότερα, ο ίδιος ο Γουίτκοφ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Χαμάς αποδέχθηκε τη δική του πρόταση για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας στο Reuters ότι όσα είδε ήταν «εντελώς απαράδεκτα» και πως η πρόταση που συζητείται δεν είναι η δική του.

Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας ότι καμία υπεύθυνη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί μια τέτοια συμφωνία, ενώ διέψευσε ότι πρόκειται για σχέδιο που έχει προτείνει ο Στιβ Γουίτκοφ.

Παλαιστινιακή πηγή είχε δηλώσει νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια νέα πρόταση από τους μεσολαβητές για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, μια εκεχειρία διάρκειας 70 ημερών και μια μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η νέα πρόταση, η οποία θεωρείται ως εξέλιξη της προσέγγισης και της θεώρησης του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα για μια εκεχειρία διάρκειας 70 ημερών, μια μερική αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας (και) την απελευθέρωση ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων», τόνισε η πηγή.

Οι μεσολαβητές παρουσίασαν αυτήν την πρόταση «τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε.

Η νέα πρόταση έρχεται καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας και μετά από πολυάριθμους γύρους ατελέσφορων διαπραγματεύσεων από τότε που κατέρρευσε η προηγούμενη δίμηνη εκεχειρία στα μέσα Μαρτίου.

Η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση «πέντε ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της συμφωνίας και πέντε ακόμη πριν το τέλος της περιόδου εκεχειρίας».

Μια δεύτερη παλαιστινιακή πηγή, που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες, σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «το Ισραήλ και η Χαμάς θα μελετήσουν την πρόταση και οι δύο πλευρές θα απαντήσουν στους μεσολαβητές».

Το Ισραήλ ανακάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα τη διαπραγματευτική του ομάδα από την Ντόχα «για διαβουλεύσεις».

Πηγή: skai.gr

