Rosneft: Έκρηξη σε κοίτασμα στην Αρκτική - Ενας νεκρός, 7 τραυματίες

Έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε κοίτασμα πετρελαίου και αερίου της Rosneft στην Αρκτική, στοίχισε τη ζωή σ’ έναν εργαζόμενο και τραυμάτισε άλλους επτά.

Το δυστύχημα συνέβη στο κοίτασμα πετρελαίου Ανατολικό Ουρενγκόι, στη ρωσική περιφέρεια Γιαμάλ-Νένετς, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Rosneft, ο οποίος το εκμεταλλεύεται.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έχει περιοριστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

