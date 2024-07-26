Rosneft: Έκρηξη σε κοίτασμα στην Αρκτική - Ενας νεκρός, 7 τραυματίες

Έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε κοίτασμα πετρελαίου και αερίου της Rosneft στην Αρκτική, στοίχισε τη ζωή σ’ έναν εργαζόμενο και τραυμάτισε άλλους επτά.
Το δυστύχημα συνέβη στο κοίτασμα πετρελαίου Ανατολικό Ουρενγκόι, στη ρωσική περιφέρεια Γιαμάλ-Νένετς, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Rosneft, ο οποίος το εκμεταλλεύεται.
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έχει περιοριστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
- «Ήταν σφαίρα»: Εξοργισμένος ο Τραμπ μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του FBI ότι εξετάζεται αν χτυπήθηκε από σφαίρα
- Πλήγματα από drones ρωσικά drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας τη νύχτα
- «Ανάρμοστο να ορισθεί ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις προτού λάβει το χρίσμα των Δημοκρατικών», λέει ο Τραμπ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.