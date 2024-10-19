Rosili Olson: Η ζωγραφιά 11χρονης που έγινε πραγματικότητα

Ένα νεαρό κορίτσι από τη Γιούτα, η 11χρονη Rosili Olson σχεδίασε την «τέλεια παιδική χαρά» και είδε το όνειρό της να γίνεται πραγματικότητα καθώς έκανε πράξη το μάθημα πολιτικής αγωγής του σχολείου.

Πήγε μαζί με τη μητέρα της στο Δημαρχείο κρατώντας τα σχέδιά της, καθώς είχε προγραμματιστεί η κατασκευή μιας νέας παιδικής χαράς στην περιοχή. Οι αρμόδιοι της πόλης αποφάσισαν να ακολουθήσουν το σχέδιο της με αποτέλεσμα το όνειρό της να γίνει αληθινό.

«Η Rosili συνειδητοποίησε ότι η παιδική χαρά δίπλα στο σπίτι της ήταν κατάλληλη για ηλικίες 5-12 και δεν απευθυνόταν στις μικρότερες αδερφές της» έγραψαν οι υπεύθυνοι της κομητείας Clearfield στη λεζάντα ενός βίντεο στο Facebook που δείχνει τη διαδικασία κατασκευής.

«Αφού είδαμε την πρωτοβουλία και τις λεπτομέρειες ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε πράξη το όνειρό της».

Η μητέρα της, τηλεφώνησε στο Δημαρχείο και ρώτησε αν θα μπορούσε να παρουσιάσει τα σχέδια της. Συμφώνησαν και σύντομα βρέθηκαν στο γραφείο του επικεφαλής της τμήματος Έρικ Χάους (Eric Howes).

«Ήταν στον προϋπολογισμό, αλλά δεν είχαμε λεπτομέρειες» δήλωσε ο επικεφαλής στην τοπική εφημερίδα «Standard-Examiner» και συμπλήρωσε. «Αυτό δεν το βλέπω πολύ συχνά στους ενήλικες για να είμαι ειλικρινής και εντυπωσιάστηκα. Είδε κάτι που δεν της άρεσε και αποφάσισε: «Θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό». Όχι μόνο έκανε τα δικά της σχέδια για να νιώσει καλύτερα αλλά φρόντισε με τη μαμά της να έλθει να τα παρουσιάσει».

Κατά τη διαδικασία της εργασίας η Olson και ο επικεφαλής συναντήθηκαν τέσσερις ή πέντε φορές, μέχρι την τελετή κοπής της κορδέλας του Bicentennial Park στις 24 Σεπτεμβρίου.

Είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι φανταζόμουν» είπε η μικρή για τη νέα παιδική χαρά, η οποία ήταν ήδη γεμάτη από παιδιά. «Είναι πολύ όμορφη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

