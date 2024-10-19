Μεξικό: Κατάσχεση ρεκόρ 8,3 τόνων ναρκωτικών στον Ειρηνικό

Λογαριασμός
Κατάσχεση ρεκόρ 8,3 τόνων ναρκωτικών στον Ειρηνικό από το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί στη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, δεν έχει προηγούμενο», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό

Στην κατάσχεση 8,3 τόνων ναρκωτικών στον Ειρηνικό, ποσότητα ρεκόρ που έχει κατασχεθεί στο Μεξικό σε επιχείρηση στη θάλασσα και τεράστιο πλήγμα στα καρτέλ ναρκωτικών, προχώρησε το μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αξία των κατασχεθέντων ανέρχεται σε 2,099 δισεκ. πέσος (134,5 εκατομμύρια ευρώ), χωρίς όμως να διευκρινίζεται το είδος των ναρκωτικών.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί στη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, δεν έχει προηγούμενο», προστίθεται στην ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού. 

Η κατάσχεση έγινε νοτιοδυτικά της πόλης Λασάρο Καρντένας, στην πολιτεία Μιτσοακάν, στη δυτική ακτή του Μεξικού.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, το Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε έξι σκάφη -πέντε με εξωλέμβιο κινητήρα και ένα ημικαταδυόμενο μήκους περίπου 15 μέτρων - καθώς και 23 άτομα.

Εδώ και δεκαετίες το Μεξικό είναι κόμβος του λαθρεμπορίου ναρκωτικών προς τη Βόρεια Αμερική, μια δραστηριότητα για τον έλεγχο της οποίας συγκρούεται μεγάλος αριθμός καρτέλ.

Η πολιτεία Μιτσοακάν, στα ανοικτά της οποίας έγινε η κατάσχεση, είναι έτσι το θέατρο αδιάκοπων συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών του εγκλήματος, ανάμεσα στις οποίες το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Η τελευταία μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, 23 τόνοι κολομβιανής κοκαΐνης, είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2007.

