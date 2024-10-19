Μεξικό: Κατάσχεση ρεκόρ 8,3 τόνων ναρκωτικών στον Ειρηνικό

Στην κατάσχεση 8,3 τόνων ναρκωτικών στον Ειρηνικό, ποσότητα ρεκόρ που έχει κατασχεθεί στο Μεξικό σε επιχείρηση στη θάλασσα και τεράστιο πλήγμα στα καρτέλ ναρκωτικών, προχώρησε το μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αξία των κατασχεθέντων ανέρχεται σε 2,099 δισεκ. πέσος (134,5 εκατομμύρια ευρώ), χωρίς όμως να διευκρινίζεται το είδος των ναρκωτικών.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί στη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, δεν έχει προηγούμενο», προστίθεται στην ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Η κατάσχεση έγινε νοτιοδυτικά της πόλης Λασάρο Καρντένας, στην πολιτεία Μιτσοακάν, στη δυτική ακτή του Μεξικού.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, το Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε έξι σκάφη -πέντε με εξωλέμβιο κινητήρα και ένα ημικαταδυόμενο μήκους περίπου 15 μέτρων - καθώς και 23 άτομα.

🚨🇲🇽 MEXICAN NAVY MAKES HISTORIC DRUG SEIZURE, ARRESTS 23



Mexico’s navy announced the arrest of 23 people and the seizure of 8.4 thousand kilograms of drugs in its largest-ever maritime operation, intercepting 6 speedboats off the southwestern Pacific coast.



This marks an… pic.twitter.com/1jjjVb1uQE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2024

Εδώ και δεκαετίες το Μεξικό είναι κόμβος του λαθρεμπορίου ναρκωτικών προς τη Βόρεια Αμερική, μια δραστηριότητα για τον έλεγχο της οποίας συγκρούεται μεγάλος αριθμός καρτέλ.

Η πολιτεία Μιτσοακάν, στα ανοικτά της οποίας έγινε η κατάσχεση, είναι έτσι το θέατρο αδιάκοπων συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών του εγκλήματος, ανάμεσα στις οποίες το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Η τελευταία μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, 23 τόνοι κολομβιανής κοκαΐνης, είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.